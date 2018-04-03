張睿家惜髮比臉重要

張睿家力挺髮肌養護品牌HAIR RITUEL by sisley，出席品牌快閃店於新光三越活動，頂著戲中「總裁頭」帥氣現身。（蘇蔓攝）

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中國時報
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HAIR RITUEL by sisley快閃店熱鬧登場，總裁夫人Nathalie Chesnier（左起）、sisley亞太區總裁Nicolas Chesnier、活動嘉賓張睿家、sisley台灣區總經理龍姵妏、新光三越台北信義新天地A11店長古菊萍合影。（蘇蔓攝）
HAIR RITUEL賦活重生修護精華油100ml，3000元。（HAIR RITUEL提供）
HAIR RITUEL賦活重生髮精華60ml，5800元。（HAIR RITUEL提供）
HAIR RITUEL賦活重生洗髮精#2強韌200ml，2300元。（HAIR RITUEL提供）
HAIR RITUEL賦活重生強韌潤髮乳200ml，2100元。（HAIR RITUEL提供）
HAIR RITUEL賦活重生健康髮膜200ml，2900元。（HAIR RITUEL提供）

產品總是備受貴婦、名媛喜愛，sisley以先進植物美容學基因出發，將觸角延伸到頭髮護理，推出髮肌養護品牌「HAIR RITUEL by sisley」，昨（2）日新光三越獨家的快閃店開幕，不僅久違露面的張睿家帥氣現身，品牌亞太區總裁Nicolas Chesnier也特地來台祝賀。

純天然植物萃取

近期忙著拍攝網路劇《動物系戀人啊》，張睿家飾演帥氣的霸道總裁，出席活動時透露，自己長時間抹著髮雕等造型品，對頭髮損傷不小。重視頭毛勝過臉的他，試用品牌新品「賦活重生豐盈洗髮精」，純天然植物萃取，泡沫細緻，連自己私人髮型師都驚艷，「你頭髮變很不一樣！」

頂級保養新革命

sisley實驗室研究發現髮肌的結構、作用機制及影響因子與臉部肌膚相似，品牌運用在保養領域40多年的專業，針對髮肌老化問題，研發新品，Nicolas Chesnier表示，sisley經過7年研發的HAIR RITUEL by sisley，以在保養品上的專業，開創該頂級髮肌保養新革命。

HAIR RITUEL by sisley頂級髮肌快閃店，即日起在5家新光三越百貨登場，信義新天地A11到5月3日、南西店到5月5日、台中中港店到5月13日、台南新天地到6月30日、高雄三多店到6月30日，現場分為髮肌護理體驗區，可做一對一髮肌SPA與需求諮詢，另有產品展示區與休憩沙發區等，供顧客放鬆體驗。

(中國時報)

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