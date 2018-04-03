新光三越初夏購物節 全年度門檻最低

2018年04月03日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

新光三越Kiehl’s新品全台獨家組，價值3200元、特價2800元，87折。（新光三越提供）

新光三越IENA變化襯衫原價2880元、特價1980元，雪紡寬褲原價2980元、特價2080元。（新光三越提供）

新光三越Dior癮誘超模脣彩香氛組，15日新品，4600元。（新光三越提供）

4月7日、8日持指定銀行信用卡與新光三越貴賓卡消費3000元，可兌換Komimizuk一定要墊餐匙組。（新光三越提供）

新光三越限量LAMER奇蹟煥采氣墊粉凝霜組，價值6187元、特價4200元，68折。 （新光三越提供）

新光三越SHISEIDO國際櫃痕緊緻白金粗細特惠組，價值1萬2361元、特價6800元，卡友價6120元、49折。（新光三越提供）

新光三越初夏購物節美妝特惠組媲美周年慶規格，超過百萬組特惠組5折起，明（4日）起至17日貴賓卡友獨享化妝品天天滿3000送300電子贈品禮券，是全年度唯一門檻最低；聯名卡友獨享指定日期化妝品刷6000送100電子商品禮券，讓超過170萬貴賓卡友與千萬銀行卡友享優惠，堪稱上半年百貨化妝品最強檔。

美妝挑戰4成占比

這次聯合13大指定銀行，活動範圍擴及化妝品、女裝、內睡衣、運動休閒、家用等，首3日貴賓卡+聯名卡友獨享全館滿5000送300電子贈品禮券。其中，美妝市占超過37％是全台第一，今年挑戰4成占比，LANCOME、shu uemura、Dior等獨家首賣、明星發燒特惠組，強打本季必備的「薄、透、亮」零妝感底妝和脣彩，首7日持新光三越貴賓卡/銀卡消費達指定金額，可兌換專業髮型師愛用的ghd專業造型負離子吹風機或PHILIPS雙向智旋IH萬用鍋。

5大元素潮流夯品

此外，春夏服飾首波8折起，最新、最齊全的當季流行商品趁此下手最划算，包括流行代表色紫外光色的商品，和刺繡服飾、寬褲/寬裙、不對襯剪裁上衣、老爹鞋、帽子5大元素潮流夯品都有。

另，首次與日本「卡娜赫拉的小動物」人氣插畫家Kanahei合作，最新的「Komimizuk短耳貓頭鷹」全球獨家聯名環保主題卡友禮，包括一定要墊餐匙組（環保餐墊+筷子湯匙）、提什麼都行隨身組（可收納環保購物袋+飲料杯套），持貴賓卡+指定銀行滿3000元即可兌換。

(中國時報)