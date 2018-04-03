家樂福拚生活美學 柳宗理加購4折起

家樂福總經理王俊超（左2）昨出席柳宗理集點換購活動。主打商品包括不鏽鋼漏盆與不鏽鋼調理盆（左起）、南部鐵器雙耳深鍋22cm附鐵蓋和把手、不鏽鋼水壺2.5L、不鏽鋼單手鍋18cm附不鏽鋼鍋蓋，最低門檻是集6點+499元起可換購。（盧禕祺攝）

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中國時報
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量販鍋具集點換購再創新，以日本工藝大師引領話題。家樂福過往以歐系鍋具為主，首次從明（3日）起至6月30日推出「柳宗理經典廚具系列」換購活動，包括南部鐵器、不鏽鋼、岩紋鐵鍋3個系列、11款長賣經典商品，全台限量近22萬個；會員消費滿500元可集1點，最低門檻集6點+499元起、最優惠4折起可換購，預估來客和業績可增加3％至5％。

家樂福新上任的台灣總經理王俊超表示，近年的鍋具集點皆為歐系，2014年是ALESSI餐具、2015年是WOLL鍋具、2016年是Berndes鍋具，Berndes換購達35萬個創新高，讓婆婆、媽媽動起來。這次，柳宗理花1年洽談和籌備，商品百分之百日本職人手工製造、品質與百貨專櫃商品相同，「今年是家樂福30周年，我們花1年努力，要更上一層樓。」

日本負責行銷和製造柳宗理廚具的佐藤商事株式會社高級執行董事小野誠一表示，獨創開發柳宗理設計商品約50年，特色在於便利好用、兼具機能和美感，其中，每月產量不到2000個的不鏽鋼水壺、不鏽鋼調理盆和不鏽鋼單手鍋曾獲日本工業設計界GOOD DESIGN大賞肯定；20年來熱銷400萬支的不鏽鋼有孔服務夾，以及最新的岩紋單手鍋等都在這次集點商品中。

(中國時報)

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