轉型正義 掀沒有槍炮的內戰

2018年04月04日 04:10 中國時報 陳君碩 、 張理國 ／北京─台北報導 ／北京─台北報導

行政院院長 賴清德（趙雙傑攝）

蔡政府推動促進轉型正義，藍綠感受天差地別，前後任閣揆甚至隔空駁火。行政院長賴清德昨表示，期待藉著促轉會的成立，落實轉型正義，避免再犯過去的錯誤；但僅隔一灣海峽，前行政院長江宜樺卻炮火猛烈，痛批蔡政府推動促轉，猶如用民主手段在打沒有槍炮的內戰，目的是消滅與其競爭的政黨。前後任閣揆隔海叫陣，促轉頓時成為藍綠鬥爭最大引信。

前後任閣揆 隔空交火

賴清德昨出席「言論自由日紀念活動」時表示，《促進轉型正義條例》已於立法院三讀通過，依《促轉條例》，行政院已完成「促進轉型正義委員會」委員名單提名，近期將送立法院審查。此外，《原住民語言發展法》與《客家基本法》均也三讀通過，《國家語言發展法草案》正在審議中，這些都是政府為了讓台灣人能自由地以自己的語言表達意見所做的努力，要讓人民知道不管用什麼話來表達意見，都是人民的自由。

前行政院長江宜樺卸任後首次訪問大陸，昨在北京清華大學與師生座談，有大陸學生問及，從轉型正義到「卡管案」，如何定義民進黨是「民主政黨」或「革命政黨」？看法顯然與其建中同學賴清德完全不一樣。

江宜樺表示，國民黨創黨時是革命政黨，但至少在解嚴後的幾十年，已是民主政黨；民進黨則是在創黨之初，用民主口號掩蓋追求台獨的想法，這樣的核心企圖一路走到今天，因為政治支持力道變大，不用像當年那樣害怕被國民黨鎮壓或民眾反對。

滅競爭對手 抄家滅族

他指出，國民黨自以為是身處民主時代的政黨，但民進黨根本不這麼想，從2016年5月以來所做的重要決策，都可看出民進黨目標是要消滅競爭對手，而消滅的方法，偏偏又不合於憲法且存在爭議。

話鋒一轉，江宜樺痛批民進黨讓台灣的政黨競爭不像一般民主社會，而是變得非常慘烈，一旦失去政權就會被抄家滅族，「這種方式就像是用民主手段在打內戰，只是沒有用槍炮」。他強調，這不該是民主的常態，也將會是台灣政治發展的隱憂。

假民主手段 政治隱憂

江宜樺說，中華文化乃至儒家文化，深刻影響台灣政治，如禪讓文化、重視政治人物的孝順形象等，這些元素會一直存在，「只是在台灣表面上會被壓制掉，因為現在當政者不喜歡中國文化的東西，會想辦法切掉，但真有文化的，是切不掉的」。

江宜樺此行頗為低調，在座談時被記者問及賴清德近日的「台獨」言論，以及「惠台31措施」等，江都婉拒回答。散場時許多大陸學生爭相合影，主辦方還特別提醒，照片不要傳到網上。

(中國時報)