北京批判力度節節升高！新華社三問台獨工作者賴清德

2018年04月04日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

針對行政院長賴清德自稱「台獨工作者」，以及近日一系列爭議性言論，陸方從《環球時報》、《人民日報》海外版到國台辦直接發聲明批判，再到昨日新華社開炮，刊文拋出「三問賴清德」，北京對賴揆的批判和警告力度節節升高。

徐國勇強調中華民國主權獨立

新華社痛斥賴揆對維持兩岸和平發展的民意充耳不聞，只顧「炫獨」，鋪墊個人「政治前程」；「台獨」終歸是死路一條；賴的狂言讓所謂「善意」淪為赤裸裸謊言。

針對新華社發表專文三問賴清德，行政院發言人徐國勇表示，台灣不是要跟中國吵架，中華民國主權獨立是事實，沒有什麼好爭辯，中華民國存在時，中華人民共和國還沒有存在。

陸媒批「炫獨」鋪墊政治前程

對於大陸官媒點名通緝賴揆，徐國勇說，出言恫嚇對兩岸關係不會有幫助，「台灣是主權獨立的國家，現在的名稱叫中華民國」，也就是中華民國是主權獨立的國家，這從兩蔣到前總統李登輝、陳水扁、馬英九都是這樣講，也是歷來政府的立場，「台灣是主權獨立的國家」並沒有退縮、也不能退縮。

新華社昨以「三問『台獨工作者』賴清德」為題刊文稱，有三個問題，請賴清德回答。首先，「既自稱台獨工作者，那麼請問這份工作是誰佈置的？」身為台灣的公職人員，不以兩岸關係和平發展的民意為依歸，其大陸政策毫無建樹。「坐擁台灣人民給的高官厚祿，卻心心念念只顧鋪墊個人政治前程。」

文章稱，第二，「口口聲聲說台灣是主權獨立國家，國際上又有幾人承認？」一個中國原則是國際社會普遍共識，總將虛幻的前景掛在嘴邊，只能暴露出自我欺騙的「鴕鳥心態」。

第三，「請問自詡愛台灣的賴清德，就任至今為民眾做過些什麼？」上任至今，只見示威抗議頻發、物價頻頻看漲，滿意度則出現「死亡交叉」。

賴的發言讓「維持現狀」破功

文章強調，民進黨執政兩年來，談及兩岸關係言必稱「善意」，但明裡暗裡不斷操弄「台獨」。而今賴清德的張狂言辭，更是讓所謂的「善意」一舉破功，淪為赤裸裸的騙術和謊言。

此外，中共黨媒《人民日報》海外版昨也刊登「蚍蜉撼樹不自量」文章批評，賴清德一番言論出口，講是講爽了，卻讓蔡英文所謂的「維持現狀」日益破功，帶來更大更強的「緊箍咒」。

文章還說，面對明顯挑戰兩岸關係現狀的言行，大陸更有足夠理由擠壓台當局所謂「外交空間」，提升對台軍事鬥爭準備。

(中國時報)