廈門台協返鄉徵才 政府刁難

2018年04月04日 04:10 中國時報 吳泓勳 、 王莫昀 、 洪凱音 ／綜合報導 ／綜合報導

政府對陸「惠台31項措施」反制力道趨明顯，廈門台協透露，原定7月舉辦廈門台企回台聯合徵才，開出約2000職缺，已談妥簽約租借世貿中心，卻無預警喊卡；承辦的1111人力銀行轉述，政府方面發話，不准世貿館租給台協，之後轉向松菸同樣被擋，如今只能租借民營企業場地辦理，且延期至8月舉辦。

陸委會昨稍晚回應稱，大陸相關團體及官員申請來臺如涉從事吸引台灣青年赴陸就（創）業活動，主管機關個案審查時，會提醒邀請單位注意相關專業活動性質，兩岸交流活動，不宜涉實際人員招募行為，亦不得為招募人才進行置入性廣告。

貿協行政處長吳春見昨表示，經了解此活動有大陸政府支持，因我兩岸事務主管單位為陸委會，而該活動未拿到陸委會批文；廈門台商攬才會情況亦同，未獲陸委會批准，為此貿協配合規定未出租。

涉陸支持 陸委會不准借

「政府這樣做有點過了」，廈門台協會長吳家瑩（見圖，本報資料照片）說，這種做法只會讓台商更反彈，讓台灣內部更分裂，不該事事用「國安」扣帽子。他反問，未來台商赴陸投資是否也可能隨時扣帽子？

近年大陸經濟騰飛，讓許多大陸台商組團回台徵才，並提供台青發展管道。繼去年上海台協、福建省與廈門台協連辦徵才博覽會後，今年廈門台協打算再返台招聘人才。

吳家瑩說，原訂7月7日在世貿舉辦徵才博覽會，但上午說好簽約，下午卻接到承辦單位通知不能借。他認為，意識形態阻擋台青就業行為根本「本末倒置」。

釋2000職缺 延期至8月

吳家瑩說明，這次徵才合計約110家台企含正新輪胎、友達、冠捷等知名企業，預計釋出2000職缺，包含基層與中階以上幹部如設計、企畫都有，新鮮人包吃住起薪至少6000元人民幣（近3萬台幣）起跳。

吳家瑩認為台青赴陸就業越來越多，除台商普遍認為台灣人好用外，連陸企聘台籍技術人員、工程師也都讚譽有加，認為公司政策或加班需求，台人都願主動配合。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，目前較確定是上海台協預計6月來台辦徵才，只要徵才職缺、條件開出來，人力銀行將會在網站預告，吸引社會新鮮人留意。

此外，吳春見表示，貿協並未和1111簽約，1111僅詢問世貿三館今年7月有否檔期，但未報價。貿協表示，該會與陸方長久以來交流互動良好，貿協在陸也有多處據點，絕不會有此類故意封殺對岸活動。

(中國時報)