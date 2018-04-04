新聞透視－兩岸人才爭奪戰 高下立判

2018年04月04日 04:10 中國時報 李文輝

繼愚人節前夕阻在陸台生應聘「中國銀行」後，又傳廈門台協徵才遭到攔阻，凸顯民進黨政府思維幾近食古不化，只會維持「逢中必反」現狀，不顧對岸新時代對台政策已經出現天翻地覆的變化。兩岸人才爭奪戰，高下立判。

太陽花學運後，台灣政黨輪替，加上大陸經濟發展迅猛，「台商為王」的老時代對台政策早已拋在腦後，取代的新現象是，百萬「用腳投票」到大陸求學就業、生活的台生、台幹、創新創業人才、甚至眷屬；而他們已不再像過去般，追求特殊身分與待遇，而是更在乎「不要一邊說我是同胞，一邊把我當外國人」，要的是同等待遇與機會均等。

因此，台人最多的上海，2015年便給在滬台胞「市民待遇」，隔年又給在滬工作海外人才比照7項市民待遇，維繫城市進步動力；到了「惠台31項措施」，既水到渠成，也脈絡一貫。

相對來說，民進黨政府回應，一方面繼續不承認「九二共識」，另方面卻濫用基於「一中憲法」訂立的《兩岸人民關係條例》，無限上綱擴張解釋，在未依法公告明示下，概括認定中國銀行是大陸官方持絕大股、屬台人禁止任職的黨政軍機關（構）、團體。

如果都能擴張解釋，那麼大陸哪個機構，不屬黨政軍機關團體？殊不知認定前，依法還須符合3項「禁止」原則：涉及國家認同或基本忠誠度；對台統戰；有妨害國安或利益之虞。

以中國銀行為例，在台商群聚的5個地方分行，招募在陸台生應屆畢業生任職。怕大陸統戰，大陸難道不怕台灣人滲透？

至於政院倉促推出「強台八大政策」，似明察秋毫看到了「名為惠台，實則利中」；卻不見輿薪刻意忽略31項措施中，至少12項惠台措施是當年被太陽花擋掉的《服貿》互惠條款等。如此單邊惠台，要如何爭人？

現在人才之爭，打的不是「兩岸盃」，而是「世界盃」。兩岸都要留住或吸引全世界人才，提升競爭力，但絕不是一邊宣揚自由民主價值，一邊阻止同胞用腳投票。

(中國時報)