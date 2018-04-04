遏阻西進 逼同胞用腳投票

2018年04月04日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

針對廈門台企回台徵才計畫遭政府「技術性」阻擾，大陸涉台學者批評，民進黨政府阻擋台灣青年西進做法，已到了無所不用其極的地步，形同「走火入魔」，但這既改變不了大陸給予台灣民眾「同等待遇」，更會招致台灣民眾厭惡感，逼使台青「用腳投票」表達不滿。

大陸惠台31項措施效應逐漸在兩岸發酵，不只吸引不少台灣青年前往大陸就業、創業，連帶帶動在陸台資企業大舉回台攬才。廈門台協這次遭遇政府技術性卡關，許多台商只能無語問蒼天。

北京聯合大學台研院副院長李振廣指出，大陸惠台31項措施對於台青「磁吸效應」十分巨大；民進黨政府雖擔心人才外流，但自身又拿不出好政策留人，因此無所不用其極地阻擋台青西進。

李振廣強調，從最近很多情況來看，民進黨政府已到了「走火入魔」地步；利用各種行政手段卡住台青到大陸就業創業，並不會讓台灣經濟情況改善，反而斷送台青的美好未來。

李振廣批，民進黨政府向來擅長搞政治，台灣今年進入選舉年，很明顯，蔡政府是希望透過一些偏激政策與手段，鞏固綠營基本盤，達到吸票目的，但他相信，台灣民眾眼睛是雪亮的，「越阻擋只會讓台青更往大陸走」。

面對民進黨政府拚命「卡住」台青未來，李振廣稱，大陸不僅會加快落實惠台31項具體施行細則，還會推出含金量更高的惠台政策，不會因台灣當局任何做法而受到阻擾。

上海華東師大兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯直言，對比台灣政府所作所為，大陸努力營造台青未來夢想，提供台青施展抱負的空間；民進黨政府的做法最終只會逼更多台灣民眾和台青「用腳投票」表達不滿。

(中國時報)