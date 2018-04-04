追求美好生活 台青盼勿阻撓

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中國時報
／上海報導

廈門台商返台徵才傳出場地租借受官方刁難，在上海從事文創的台青袁亮天認為，台灣政府無能提供更好環境，不應阻擋青年追求美好生活與自我實現；也有上海台籍幹部說，「擋得了一時，擋不了永遠」，對台企徵才限制很沒必要，人民本就有選擇工作自由，與其搞小動作，不如認真提升台灣薪資跟工作環境。就以勞工福利為例，大陸官方一直修法爭取勞工福利，台灣卻永遠只能靠勞團跟政府抗爭。

這位台幹說，大陸員工雖然起薪偏低，但薪資調幅很快，反觀台灣每年加薪幅度小，顯示政府魄力不足，又怕企業反彈。現在大陸員工還很羨慕台灣人有特休假，但恐怕再過幾年，就輪到台灣羨慕大陸。

由廈門台協籌組的台企回台徵才博覽會原定7月舉辦，卻傳出因政府阻擋場地租借，連續在世貿中心、松菸園區碰壁差點破局。袁亮天感嘆，這很明顯就是台灣政府在給台商小鞋穿，現在只要涉及兩岸，無論是對台讓利或吸引台灣人才，綠營就只剩下阻擋跟否定的態度。

袁亮天表示，即便這樣恐怕也阻擋不了台青到大陸發展的意向，畢竟大陸薪資與就業環境、政策都朝正面積極、吸引人才方向走，雖然一線二線城市機會多、競爭壓力大，但人總往高處走，只要台灣年輕人覺得能扛住競爭，或同等條件在大陸能取得更多報酬，自然會考慮西進大陸。

袁亮天認為，就業市場也是市場機制的一環，當台灣官方自身沒辦法創造出更優的就業薪資條件，當然不能怪年輕人自己想辦法，更不該阻擋年輕人去追求自我實現。

(中國時報)

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