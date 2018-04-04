博鰲蕭習會 擬10日登場

2018年04月04日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 呂佳蓉、／台北報導

兩岸關係冷和之際，大陸涉台人士透露，大陸國家主席習近平將藉本屆博鰲亞洲論壇10日開幕式當天，與前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長會面，這將是習連任國家主席後，首位會見的重要台灣客人；但由於大陸已直接宣布惠台措施，有關人士說，蕭習會就是簡單的會面，反而是國台辦主任劉結一與蕭萬長會談時，會就落實惠台31項措施、兩岸共同市場等提議，發表看法。

博鰲論壇2018年會8至11日在海南博鰲登場，10日為開幕式。此次博鰲論壇是中共19大後，大陸首個主場外交活動。大陸外長王毅表示，這是習作為大陸國家主席第3次出席論壇，將會見與會外國元首和國際組織負責人，集體會見論壇理事，並和與會中外企業家代表座談。根據議程，論壇將發布亞洲經濟一體化報告、新興經濟體報告、亞洲競爭力報告，並舉行「改革開放40周年成就展」。

兩岸共同市場基金會執行長陳德昇昨表示，今年蕭萬長持續以兩岸共同市場基金會名義參與論壇，10日習近平會有主題演講；11日會有企業家圓桌論壇，將就惠台31項措施討論。

圓桌論壇訂11日上午9時至11時，由兩岸共同市場基金會最高顧問錢復及大陸海協會長陳德銘共同主持。

蕭辦昨表示，開幕大會當天，蕭、習兩人一定會碰面，至於是否敲定「蕭習會（談）」，目前無相關訊息。

蕭與習此前曾5度會面，包括博鰲與亞太經合會（APEC）場合，也不乏長達數十分鐘的兩人閉門會議；但也有2015年博鰲論壇傳疑受太陽花影響，兩人僅數分鐘「寒暄」。

據分析，雖然目前官方交流處於冰點，但對北京而言，台灣問題仍重要，因此今年蕭習會應會成行，並可能進行閉門會談。

惟北京涉台人士表示，就算國民黨籍的蕭萬長與會，但現今台灣由民進黨主政，就算蕭與習會面，氣氛也不會像過去那般契合，還是會讓出席一行感受距離感。

(中國時報)