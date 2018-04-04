人物專訪－轉型正義新威權 民主大倒退

2018年04月04日 04:10 中國時報 張理國

民進黨推動轉型正義，作家楊渡認為，所謂轉型正義是明顯的威權化、民主的大倒退，民進黨採取「大政府」作法、無所不管，透過內政部、金管會、教育部分別控制人民團體、水利會組織、金融、教育等各個層面。包括深澳火力發電廠，都是說幹就幹，新威權的程度、更勝蔣介石時期，「台灣民間應該要起來有回應。」

威權化 更勝蔣介石時期

楊渡說，新威權就像切香腸一樣，一片一片的切，一邊控制人民團體，一邊又控制金融等層面，在人民團體方面，民進黨最惡劣的是可以指定誰是附隨組織，不經過任何法律程序，就扣壓人家財產，過去戒嚴時代蔣介石也不敢這麼做，戒嚴時代除非你是用政治手段，指控人家是匪諜，才能去扣壓人家財產。

楊渡進一步表示，在白色恐怖時期，有些人被指涉為匪諜，他的財產就會被沒收，跟現在政府的作為有什麼兩樣，就是搞白色恐怖時期的手段，當時許多冤案，就是因為當事人家裡有許多財產，遭到特務覬覦，只要抓到當事人，特務就可以分財產中的一部分當作獎金；民進黨最可恨的是，過去白色恐怖這樣幹，現在換他們執政了依然這樣幹，只是工具不同，現在是用黨產條例。

用威懾 控制人民團體

在金融層面，楊渡說，民進黨指派顧立雄當金管會主委，等於是威懾金融界，對付金融界，民進黨不需要專業，只要用威懾；另外，民間團體包括民間組織，則是以人團法控制，把內政部當成工具，來控制人民團體開會及合法性與否，這樣的作法就會造成一個結果，特別是政治團體，想要指控誰就指控誰，等於人民沒有集會結社的自由，集會結社的合法性，要由內政部來定。

卡管案 打壓校園自主在在學術上也是，楊渡表示，怎麼可能台大校長當選人管中閔這種事情還需要教育部來管？好不容易走到校園自主，現在又倒退回去，「太不可思議」，有些學者、甚至教育部及政府的態度都太不可思議，台灣好不容易往民主化的路走，就算只跟大陸對比，今天台灣經濟不一定贏人家，只能說台灣自由化、民主化、法治民主方面比大陸強，但如果倒回去，就沒有任何優勢了，台灣民間應該要起來民進黨的作法有些回應。

楊渡認為，從人民團體到金融界、乃至人民組織農田水利會等等，民進黨其實就是一步步的把民間的自由空間慢慢收回去，等於是在壓縮「民間自由呼吸的空間」，事實上，解除戒嚴就是還給人民自主的權利，讓人民可以自主，透過人民自主的方式，讓社會變成「小政府、大社會」的結構，但蔡政府上任後，現在變成一個「大政府」，無所不管，六都的區長都是由官派的，等於地方自治的權利也在消失中，這就是倒退。

(中國時報)