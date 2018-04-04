新聞透視－監督消失之日 獨裁復辟之時

2018年04月04日 04:10 中國時報 張理國

蔡政府全面執政後，力推「轉型正義」，表面上要整頓舊時代的不正義，實則透過完全執政，意圖結合行政、立法、監察、司法四大權，建立長期執政的根基，轉型正義其實只是掩護威權化的藉口。

民進黨仗著完全執政的絕對優勢，不顧社會觀瞻及輿論壓力，快速通過《不當黨產條例》及《促轉條例》，以法律手段清算政治對手。即使監委去年3月所提出《不當黨產條例》違憲聲請釋憲案，迄今司法院仍未確定是否受理。

在社會上，民進黨推動軍公教年改案，把軍公教打成「米蟲」，挑動世代對立；在農村，綠營無法在農田水利會選舉中取得優勢，就修改組織條例，沒入民間資產，將會長改為官派，以利掌控農村；而取消國營事業董事長年齡上限及放寬政務官任資格，及近期進行財團法人法立法，收回政府曾捐助財團法人，就是打算把自己人大量塞進政府、國營事業及政府法人中，把持一切國家資源。

在法治層面，民進黨修改《刑法》，將殺人罪的追訴期改為無限期更是一絕，包括林宅血案、陳文成命案，甚至是228事件拿出來再炒一次。民進黨不在乎破不破案，在乎的是解釋權，只要有需要，法律隨時可拿出來，朝特定方向偵辦，當作政治操弄工具。

民進黨再以監察權搭配司法權，可謂無堅不摧。蔡政府大量提名深綠背景人士進入監察院，監委變成綠色錦衣衛，民進黨行政權在握，要錢有錢、要人有人，可透過預算、人事及准駁等行政權力招降納叛，再以特許執照的發放，用來獎賞酬庸，順我者昌，逆我者亡，對民進黨來說，執政才是王道，沒有政權一切免談，即使被罵吃相難看也無所謂，民意只是奪權工具，若干知識分子被意識形態綁架淪為綠用學者，監督政府的力量消失之日，就是台灣獨裁統治復辟之時。

(中國時報)