新聞透視－監督消失之日 獨裁復辟之時

友善列印
中國時報

蔡政府全面執政後，力推「轉型正義」，表面上要整頓舊時代的不正義，實則透過完全執政，意圖結合行政、立法、監察、司法四大權，建立長期執政的根基，轉型正義其實只是掩護威權化的藉口。

民進黨仗著完全執政的絕對優勢，不顧社會觀瞻及輿論壓力，快速通過《不當黨產條例》及《促轉條例》，以法律手段清算政治對手。即使監委去年3月所提出《不當黨產條例》違憲聲請釋憲案，迄今司法院仍未確定是否受理。

在社會上，民進黨推動軍公教年改案，把軍公教打成「米蟲」，挑動世代對立；在農村，綠營無法在農田水利會選舉中取得優勢，就修改組織條例，沒入民間資產，將會長改為官派，以利掌控農村；而取消國營事業董事長年齡上限及放寬政務官任資格，及近期進行財團法人法立法，收回政府曾捐助財團法人，就是打算把自己人大量塞進政府、國營事業及政府法人中，把持一切國家資源。

在法治層面，民進黨修改《刑法》，將殺人罪的追訴期改為無限期更是一絕，包括林宅血案、陳文成命案，甚至是228事件拿出來再炒一次。民進黨不在乎破不破案，在乎的是解釋權，只要有需要，法律隨時可拿出來，朝特定方向偵辦，當作政治操弄工具。

民進黨再以監察權搭配司法權，可謂無堅不摧。蔡政府大量提名深綠背景人士進入監察院，監委變成綠色錦衣衛，民進黨行政權在握，要錢有錢、要人有人，可透過預算、人事及准駁等行政權力招降納叛，再以特許執照的發放，用來獎賞酬庸，順我者昌，逆我者亡，對民進黨來說，執政才是王道，沒有政權一切免談，即使被罵吃相難看也無所謂，民意只是奪權工具，若干知識分子被意識形態綁架淪為綠用學者，監督政府的力量消失之日，就是台灣獨裁統治復辟之時。

(中國時報)

人物專訪－轉型正義新威權 民主… 禁書收藏家籲先還郭冠英公道

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。