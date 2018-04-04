禁書收藏家籲先還郭冠英公道

2018年04月04日 04:10 中國時報 鄭舲 、 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

文化部國家人權博物館2日在景美人權園區召開「2018言論自由日—噤聲的日常」特展記者會，筆名「史為鑑」的禁書藏書家石文傑在臉書上表示，原以為有上台致詞機會，準備就教育部卡管事件及「還郭冠英一個公道」等發表看法，但只有亮相，卻未致詞，令他懷疑「難道是被噤聲的言論自由日？」

文化部國家人權博物館籌備處主任陳俊宏則表示，承辦人已跟石文傑通上電話，確認是個誤會；人權館一開始就沒規畫石文傑演講，只有請他和其他貴賓一樣在台下參與出席，流程也沒有安排他上台致詞。

石文傑原在臉書上說，本以為蔡英文總統和文化部長鄭麗君會蒞會，所以事先想好，致詞時除了談收藏禁書始末外，也會提建言。首先他請蔡英文務必站在歷史正確的一邊，為2300萬同胞謀取最大福祉，為兩岸爭取永久和平禮尚往來。

另外，已經拖延數月的台大校長聘任案應早底定，給台大一個稱職的校長。

石文傑並說，希望鄭麗君切實發揮台灣海洋文化的精神，海納百川，有容乃大，兼容並蓄，強調本土，也要兼顧多元，多一點文化，少一些政治，因為他對政府主導的去中國化很不以為然，因為這是我們的根和源，無根無源何所依附？

石文傑最後呼籲言論自由要彼此尊重相互包容，眼前就有一個不尊重言論自由的案例，就是郭冠英使用筆名發表帶反諷的文章，結果工作沒了，退休金也泡湯了，「捍衛言論自由請先還郭一個公道！」

(中國時報)