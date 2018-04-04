慈湖不能去 郝籲中正紀念堂見

2018年04月04日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨副主席郝龍斌昨上午陪同黨主席吳敦義前往慈湖謁陵，一早也在臉書發文指出，因為部分學生的違法行為，讓民進黨政府找到理由，至今仍不對外開放慈湖！不過即使民眾不能再到慈湖向老蔣總統致意，但大家仍會把懷念的心情放在心中！既然「慈湖不能來，等下我們中正紀念堂見！」

明天是故總統蔣中正逝世43周年紀念，退伍軍人團體昨在中正紀念堂辦追思典禮，包括中央軍事院校校友總會、退伍軍人協會、團結自強協會、黃埔四海同心會、退伍軍人聯誼會等軍系團體，昨天在中正紀念堂舉辦「捍衛中華民國，肯定兩蔣政績」活動。

這場活動號召近千人出席，退役上將就超過20人，包括郝柏村、唐飛、黃幸強、陳廷寵、王文燮、陳鎮湘、李天羽等人。蔣家第三代媳蔣方智怡也悄悄現身活動會場，對於慈湖陵寢遭獨派人士潑漆，蔣方智怡表示，陵寢屬國家財產，後續就看國家怎麼處理，「國家如果不尊重，我們只有說我們心痛。」 中央軍校校友總會理事長、前國防部長嚴明說，民國38年政府播遷來台，是蔣中正確定台灣安全，並奠定經濟發展基礎，少數偏激人士汙衊抹黑的行為令人不齒。其中《促轉條例》為了去蔣與清算鬥爭，選擇性切割歷史，而慈湖的潑漆事件令人痛恨，執政當局卻不置一詞，等於認同此一作為。郝柏村除了率唐飛、伍世文、嚴明等歷任國防部長向蔣中正獻花致意，帶領群眾高呼「消滅台獨」、「中華民國萬歲！」

郝龍斌批評，現在民進黨政府對兩蔣的定位是非常不公允的評價、還原歷史，必須「功、過併陳」和「真實記錄」；但在民進黨用鴨霸的方式操作扭曲整個台灣近百年來的歷史，包括是日據時代的真實史實，以及兩蔣的歷史定位。

郝龍斌說，民進黨這麼多年來一味突顯、甚至誇大兩蔣的「過」，卻完全忽略兩蔣對台灣發展安定的「功」，完全站在政治鬥爭的角度，「今天，我們齊聚在此，不為別的，就是希望社會、歷史能還兩蔣一個公正評價！」

(中國時報)