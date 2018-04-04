慈湖陵寢明不開放 增派兵力

2018年04月04日 04:10 中國時報 呂昭隆 、 蔡依珍 、 賴佑維 ／綜合報導 ／綜合報導

有關清明節慈湖園區的安全問題，國防部官員昨天表示，後備指揮部現已派高階軍官駐點，憲兵也增派兵力，清明節4月5日當天，除特殊團體與家屬申請外，安全均有管制防範，目前並未有情資顯示會有人來鬧場。

今年228紀念日時，10位獨派青年朝蔣中正大溪慈湖陵寢潑紅漆，桃檢認為一行人以潑漆方式表達政治理念，已逾越法律界限，違反現行法律秩序，在蔣逝世43周年前夕，將10人依公然侮辱墳墓和公眾紀念處所、毀損等罪嫌起訴，負責拍攝的楊侒橙因推擠陵寢官，多吃上1條妨害公務罪。國防部官員說，自從上次潑漆事件後，慈湖園區凡遇重要或特別節日，均將加強警力、人力的安全維護巡管措施，並強化管理人員敏感度，杜絕類情再生。

由於慈湖陵寢從潑漆案後，至今尚未對外開放，軍方也表明，最快要到6月才會對外開放，因此4月5日蔣中正逝世周年紀念日不會開放，讓不少人覺得不合理，認為既然陵寢內部已經整修完畢，為什麼不能對外開放？

桃園市議員楊朝偉表示，很多老一輩長者，尤其是追思蔣中正的老兵們，每年都會在這幾天前往謁靈，但今年是數十年來首度不開放，要老兵們怎麼謁靈？楊朝偉又說，對老兵來說，老蔣是精神象徵，也是生活的一部分，謁靈對他們而言相當重要，認為軍方應該適度開放

此外，有關外界關切「慈湖及大溪園區後續開放事宜」問題，後備指揮部表示，依桃園市政府的說明，慈湖及大溪園區，最快6月底研議開放，其餘兩蔣文化園區（後慈湖、銅像公園、停車場）均維持開放。

(中國時報)