打侯力道增強 賴揆參一腳

國民黨新北市長黨內初選民調3日起至5日連續3天，參選人侯友宜（右一）3日上午前往板橋慈惠宮、接雲寺參拜，對於綠營猛打鄭南榕自焚案，他則不回應。（葉書宏翻攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

前新北市副市長侯友宜宣布參選新北市長，綠營追打的力道逐漸增強，不但跨區域，層級也不斷提高！行政院長賴清德昨出席活動，提及《自由時代周刊》創辦人鄭南榕為了爭取言論自由，拒絕逮捕而自焚殉道，當時執政者就是派侯友宜去逮捕鄭南榕。

知名度高 遭到抹綠抹黑

侯友宜在新北市的選情居高不下，高知名度已外溢至其他縣市，成為國民黨在今年底帶動選情的「母雞」，因此也成為綠營打擊的首要目標。

侯友宜尚未正式宣布參選前，民進黨祕書長洪耀福在去年底先是「抹綠」侯友宜，試圖分化他與藍營支持者的關係。洪耀福說侯友宜家族是深綠，侯在前總統陳水扁時被破格提拔，與民進黨互動一向友善。

前副總統呂秀蓮決定參選台北市長後，一再質疑侯友宜在319槍擊案裡的角色，呂秀蓮提出4大疑點，質疑當時身為刑事局長的侯友宜，案發後就宣布是「2彈1槍且1人所為」，讓她非常不以為然，「我有理由質疑他究竟要掩護什麼人？」

宜蘭縣代理縣長陳金德周一也要求侯友宜應對29年前逮捕鄭南榕提出交代，陳金德說，侯友宜是帶頭攻堅的指揮官；但其實侯友宜當時是聽命於上級指揮行動的台北市中山警分局刑事組長。

昨日賴清德出席言論自由日紀念活動，全程13分多鐘都以台語致詞，再次提及鄭南榕的自焚殉道，並點出是侯友宜去逮捕鄭南榕。

侯辦公室 盼賴專心國政

但行政院發言人徐國勇回應表示，賴清德只是陳述過去的一段歷史，沒有特別的用意。

對此，侯友宜辦公室表示，行政院長賴清德在做功德、乾淨的煤之後，又試圖影響國民黨黨內初選嗎？希望賴院長專心處理國政。

(中國時報)

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