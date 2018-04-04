改善關係 陸盼梵相向而行

2018年04月04日 04:10 中國時報 陳柏廷 、 陳建瑜 ／北京報導 ／北京報導

針對日前一度傳出大陸與梵蒂岡即將就主教任命權達成協議，大陸前國家宗教事務局副局長陳宗榮昨表示，陸梵關係改善向來是雙方的願望，目前雙方有暢通的溝通管道，希望梵蒂岡與大陸相向而行。至於陸梵協商是否觸及建交議題，涉及打壓台灣外交空間，陳宗榮會後受訪僅稱，會持續努力。

大陸國務院新聞辦昨舉行記者會，邀請陳宗榮、前國家宗教事務局新聞發言人肖虹向中外記者闡明大陸宗教政策白皮書。由於陸梵關係近期以來屢傳進展，也讓該議題成為整場記者會焦點。尤其梵蒂岡作為台灣極具指標性的邦交國，陸梵關係進展引發高度關注。

對大陸宣稱與梵蒂岡間擁有暢通的溝通管道，雙方除主教任命權協議，是否也觸及建交議題，陳宗榮會後受訪時並未正面回應，僅稱會持續努力；當記者進一步追問，大陸積極與教廷交流是否為打壓台灣外交空間，陳則微笑不語，快步離去。

而稍早在會上，針對外媒提及陸梵在主教任命權上是否即將達成協議，或是遭遇何種困難時，陳宗榮指出，陸梵改善關係是雙方的願望，從大陸角度來說，是始終保持著改善關係的真誠願望，且大陸始終作出實在的努力。

陳宗榮更強調，目前陸梵雙方有著暢通有效的管道，有問題會通過這個管道去商談、協商；他更當場向梵蒂岡喊話，希望梵蒂岡和大陸政府能相向而行，就進一步改善陸梵關係做出努力。

肖虹也說，陸梵關係一直在保持接觸，雙方就主教任命權問題進行積極深入探討，大陸一直都是抱著誠懇的態度去改善雙邊關係，也一直為此做出努力。大陸也願意和梵蒂岡共同推進建設性的對話，共同改善雙方的關係。

對於陸梵關係發展，外交部昨表示，教廷與大陸間有關教務協議的對話及互動仍持續進行，外交部與駐教廷大使館均審慎密切注意相關發展。

外交部指出，雖教廷方面一再強調梵陸教務協議是為了處理主教任命問題，並不涉及政治議題，惟外交部未曾掉以輕心，並以極為嚴肅的態度看待梵陸教務協議的簽署及後續相關發展。

外交部期盼教廷應基於雙方友好邦誼，共同為確保宗教自由、人道、和平之普世價值持續努力。

(中國時報)