陸公布宗教白皮書 堅持自辦教會

2018年04月04日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

繼1997年後，大陸官方昨（3日）再發布「宗教政策」白皮書。大陸前國家宗教事務局副局長陳宗榮昨表示，大陸將積極推動宗教「中國化」，而大陸憲法也規定，外國勢力不得支配或干涉大陸宗教團體與宗教事務，大陸宗教堅持的是「獨立自主自辦」原則。

大陸官方昨發布《中國保障宗教信仰自由的政策與實踐》白皮書；白皮書全文約8000字，由前言、正文和結語三部分組成。這也是繼1997年後，為因應宗教發展新形勢，大陸再度發布「宗教政策」白皮書。

針對白皮書中提及要推動宗教中國化的方向，陳宗榮在大陸國新辦記者會上表明，大陸的宗教信仰自由政策是真誠的，是立足國情的，是行之有效的；保障宗教信仰自由，大陸有著自己的「中國經驗」。

陳宗榮解釋，任何宗教的發展，都必須和它所在的社會相適應，是任何宗教都要遵循的一個規律，古今中外無一例外。如果一個宗教和它所在的社會不相適應的話，這個宗教就不能生存發展。

陳宗榮進一步強調，堅持宗教中國化方向，不是要改變宗教的基本教義，不可能和宗教的教義相衝突，因為它不會觸動宗教核心的教義、核心的禮儀、核心的制度；這是一個有效的舉措，得到各方認同，反對聲音極少。

此外，針對有些教徒認為大陸不讓羅馬教廷掌握主教任命權力，涉及妨礙宗教自由，陳宗榮則駁斥，大陸憲法明確規定，大陸的宗教團體和宗教事務不受外國勢力支配，包括不得以任何方式干涉中國宗教事務，大陸宗教堅持的是獨立自主自辦原則。

陳宗榮直言，大陸並不存在所謂地下教會或家庭教會的問題。

他也駁斥由教廷認命的福建主教郭希錦日前遭「限制人身自由」的說法，強調與事實不符。不過，相關文字並未見諸國新辦網站文字實錄中。

(中國時報)