民進黨竹縣徵召鄭朝方 花蓮屬意許傳盛

2018年04月04日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 張理國 、 王正寧 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

民進黨客家事務部主任鄭朝方昨天證實，將接受民進黨徵召參選新竹縣長，鄭朝方表示，這是民進黨「世代交替」的價值，這次將以「桃竹（縣）竹（市）」區域治理作為選戰口號。

新竹縣是國民黨執政縣市，也是傳統優勢選區，民進黨已確定徵召鄭朝方參選，反觀國民黨連初選時程都未定，引發基層的集體焦慮。據了解，國民黨主席吳敦義昨天上午接見黨籍立委時，向已表態參選新竹縣長、目前民調領先的立委林為洲表示，地方一直在進行整合，在民進黨決定參選人後，國民黨對新竹縣長的提名不會晚於台北市，台北市長初選民調已訂於5月初，因此新竹縣最晚不會拖過這個時間。

鄭朝方是前新竹縣長鄭永金之子，於2016年進入民進黨中央黨部擔任客家事務部主任，去年擔任民進黨發言人，一直被黨內視為新竹縣長儲備人才。他昨受訪表示，新竹縣對民進黨來說是艱困選區，他一切聽從黨規畫，關於期程部分，由選對會決定與公布。

鄭朝方說，黨處理徵召過程很和諧，他一向不爭，會選擇他，是因為黨內有世代交替的價值；例如基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦都先當過發言人，清楚理解民進黨核心價值並給予歷練。

行政院發言人徐國勇原先亦被視為民進黨競逐新竹縣長人選，他說，黨中央在前幾天告訴他這個訊息，他非常高興年輕人站出來，現在新竹市的發展超過新竹縣，期待鄭朝方能翻轉新竹縣。

鄭朝方則說，「桃竹竹」需要區域治理，新竹縣雖沒有縣市合併及相關規畫，但這區塊是一個共同生活圈，有很多東西要一起處理，所以更凸顯區域治理的重要，新竹縣市一定要合作，因為頭前溪、竹北跟新竹市有交通問題，需要跨縣市一起解決。

至於花蓮縣長選舉部分，據了解，身兼黨主席蔡英文總統上周五、六帶媒體到花蓮拚觀光，有意爭取黨內提名的縣議員劉曉玫與總統私下見面，已明確表達願將徵召人選「交由黨中央決定」。

民進黨祕書長洪耀福、黨選舉對策委員會召集人林錫耀周一下午邀行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、劉曉玫，以及花蓮縣立委蕭美琴等人在黨中央協調，雖然會中並未拍板最後人選，但黨內布局傾向由新系許傳盛參選。

(中國時報)