美批陸不公平貿易 扭曲市場

2018年04月04日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華盛頓2日電 ／華盛頓2日電

陸美貿易戰開打，造成全球股市震盪，日本日經指數昨日收盤下跌了96.29點，收在21,292.29。（法新社）

針對大陸對128項美國產品調高關稅，白宮指控大陸「不公平貿易」扭曲全球市場，稱大陸將對美報復矛頭指向「公平交易的美國產品」；隨著美陸貿易戰升溫，經濟專家示警台灣高科技產業會在本周美國對陸懲罰名單公布後，受到衝擊，呼籲台灣應加速產業開放，分散投資風險。

專家示警 台受衝擊

白宮發言人華特斯2日發表聲明說指出，大陸的補貼作法和持續產能過剩，是造成鋼鐵危機的根源，表示大陸最新宣布的對美國128項農產品增加關稅的措施是「將矛頭對準公平交易的美國出口品」，大陸必須停止不公平貿易行為，「因為這種行為傷害美國國家安全，同時扭曲全球市場。」

對於日益擴大的美陸貿易戰，華府智庫「國際戰略暨國際研究中心」（CSIS）經濟專家甘思德認為，總體而言，台灣可能會因美陸貿易戰受到一定程度的打擊，但直接影響將取決於面臨更高關稅的特定產品。美國已經表示，計畫對大陸高科技產品徵收更高的關稅，其中許多含有來自其他地區的組件或涉及包括台灣在內的外國投資公司在內的大陸高科技產品；甘思德並表示，台灣可能受到另一負面影響是金融市場下滑，若美陸貿易戰爭升級，金融市場可能會進一步下跌。

加速開放 分散風險

台灣可以做什麼？甘思德指出，最重要的是通過減少監管，進一步開放國際貿易和投資，減少運用外來人才的障礙，使台灣經濟盡可能富成效和生產力。此外，台灣還必須使區域內外的供應鏈更加多元化。

美國國務院「亞太經濟合作會議」（APEC）前資深官員王曉岷也認為，大陸祭出的的行動不會對美國主要食品和再生鋁的關稅產生直接影響。但若美國決定對大陸進口徵收與「301條款」相關關稅，就可能會對台灣產生影響，因為這些名單上的許多產品，特別是通訊技術用品可能包括台灣出口到大陸的產品。他的了解是，川普政府很快就會公布關稅名單。

(中國時報)