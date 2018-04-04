自陸進口5類鋼品 將受管制

2018年04月04日 04:10 中國時報 林憲祥 ／高雄報導 ／高雄報導

為釐清鋼鐵原料「含陸成分」，以爭取輸美鋼品關稅豁免，台灣鋼鐵公會已緊急通知國內220家會員廠商，未來自大陸進口的鋼胚、長條、板材、不銹鋼及鋼管等五大類產品，都需取得輸入許可才准進口。

政府祭出鐵腕措施，自即日起將適度管制從大陸進口的五大類鋼品，預期對整體產業影響不大，但包括中鋼、中鴻、燁聯及唐榮等上游相關鋼廠，都因就近增加購料，可望受惠。

鋼鐵公會總幹事沈錦全表示，此舉，最主要是為了因應美國「232條款」的課稅範圍，只要台灣廠商能夠釐清輸美產品中，並沒有採用大陸原料，就可能避開關稅。

針對未來自大陸進口的五大類鋼品，必須先向工業局或國貿局申請輸入許可才准予進口一事，包括中鋼、中鴻、燁聯及唐榮等上游相關廠商，將因中下游廠商就近增加購料，可望受惠一事。

中鋼董事長翁朝棟昨日表示，對於政府這項政策，最主要是為了釐清鋼品原料「含中成分」 ，站在中鋼的立場，未來將優先供料給下游客戶，且中鋼、中鴻及中龍都將全力供料給下游，以滿足下游的需求。

對於中鋼沒有生產的無縫鋼管產品，翁朝棟則表示，中鋼根本無法供應，中下游廠商仍必須就近向其它廠商採購，或自日本及韓國等地進口補充，這部分則不受輸入許可限制，若自大陸進口則必須申請輸入許可。

下游燁輝總經理吳林茂表示，該公司所需的熱軋原料大多就近向中鋼採購，且銷美的鍍鋅和烤漆鋼捲產品都是使用中鋼料源，根本沒有使用大陸原料，因此對於政府這項管制舉動，預期影不大。

有益鋼鐵董事長劉憲同則表示，政府這項政策，導致該公司即日起就無法自台塑旗下大陸福欣進口不銹鋼板，必須就近向燁聯或轉向日本採購原料。

(中國時報)