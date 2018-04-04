就怕貿易戰升級 跨國企業恐慌

2018年04月04日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

川普政府本周將針對價值600億美元的大陸進口高科技產品公布「301調查」加稅清單，陸美貿易戰擴大的跡象讓美國不少跨國企業憂心忡忡。

美國總統川普3月22日簽署「301條款」總統備忘錄，以懲罰北京「透過合資要求、不公平的技術許可規定、利用政府融資收購美國科技企業、直接偷竊等方式，系統性地侵占美國智慧財產權」。根據這份備忘錄，美國貿易代表署（USTR）必須在6日前公布具體加稅產品清單，未來也可能限制大陸企業對美投資併購。

據美國科技業高層評估，該份清單將鎖定大陸2015年提出的「中國製造2025」計畫相關產品，包括先進資訊科技、機器人、飛機、造船與海洋工程、先進鐵路設備、新能源汽車、發電設備、農業機械、製藥及先進材料等。此外，服裝、鞋類、消費者電子產品等商品也可能納入關稅清單。關稅措施可能會在2個多月後正式生效。

《紐約時報》分析，川普「硬起來」對抗大陸的不公平貿易舉措，原本是他最受歡迎的競選承諾，不過，他宣布對大陸鋼鋁課徵懲罰性關稅後，大陸2日反守為攻，也公布了包括水果、豬肉等128項進口食品課徵25％的報復性關稅，引起美國股市大跌。許多美國大企業開始出現反彈聲浪，稱政府的關稅與限制投資政策雖然出發點良善，但可能反而導致美國企業被排除在全球利潤最豐厚、成長也最快速的大陸市場外，甚至會「對供應鏈造成無法修復的傷害」，因為「任何1個全球化大企業都承擔不起失去中國市場的損失」。

美國奇異公司（GE）、IBM等企業主張，限制大陸合資企業可能造成美國企業在海外的重要性降低。金融巨擘高盛集團（Goldman Sachs）與凱雷集團（Cariyle Group）也擔憂，限制陸方投資可能拖垮美國經濟。

大陸對美國農產品提高關稅的反制措施，也引起愛荷華、北卡羅萊納、印地安納等農業大州民眾恐慌。前民主黨議員、「自由貿易農民」組織主席鮑克斯表示，「在不斷升高的貿易戰中，美國農民似乎是第一批受害者。由於農場收入不斷下降，農民必須仰賴出口才能生存，新的關稅措施讓他們更難達到收支平衡。」目前大豆雖然尚未被列入陸方的課稅清單，但許多豆農已經「皮皮剉」。

(中國時報)