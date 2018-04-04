納瓦洛樂觀 不會真正開打

2018年04月04日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸2日公開對美128項商品加徵15％至25％關稅，一向對陸強硬的白宮國家貿易委員會主席納瓦洛卻認為，陸美間貿易戰不會真正開打，不會演變成「你出一拳，我回一腳」惡性循環，大打貿易戰的狀況。

納瓦洛2日在CNBC財經新聞談話節目「終場鈴」專訪被問及，針對大陸宣布對美國128項商品加徵關稅，美方會不會有回應。納瓦洛表示，他不認為這會演變成「你出一拳，我回一腳」的狀況，「如此只會導致局勢（貿易戰）加劇與惡性循環，不應該如此」。但納瓦洛補充，川普總統「會堅持採取一系列行動，令美陸在貿易競爭中處於對等」。

除此之外，納瓦洛強烈批評大陸的行動。他說，「（這麼做）基本上等於打我們一拳」，「他們偷我們的東西」，意指大陸被控竊取美國智慧財產權。納瓦洛警告，「陸方必須非常謹慎地考慮如何回應，因為美國人民不會容忍那種回應。」

富國銀行資深全球股票策略師雷恩則對CNBC表示，陸美爆發全面性貿易戰，可能性很低。從全球角度出發，大陸的新關稅有如「向美國射一支迷你箭」。他說，「美陸之間的貿易量很大，實際上關稅卻很小。」他認為，未來兩國間可能還會有更多極端的關稅政策，但雙方緊張情勢很難再攀高。雷恩認為未來雙方會用更多的協議來取代鬥爭較勁。

撇除貿易戰是否會開打，雷恩真正擔心的是大陸涉嫌竊取智慧財產權的問題，他表示美國科技公司不會放棄大陸市場，因此政府必須介入這個知識產權的問題，如不介入問題遲早會爆發。

(中國時報)