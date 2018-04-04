崔天凱嗆美 會同等報復301

2018年04月04日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

陸美貿易戰火延燒，中方繼日前出手貿易報復，大陸駐美大使崔天凱於美東時間2日再強硬表態，強調日前的貿易報復手段僅是針對美方「232措施」，未來一旦美國公布「301調查」對陸產品加稅清單，「中方將堅決予以回擊，以同樣的規模、同樣的金額和同樣的強度。」

崔天凱昨在接受中國國際電視台訪問時全程以英文談話表示，中方的表態是對美國232調查的回應，不是對美方301調查的回應。美方的301調查還未公布對華加徵關稅產品清單，如果美方最終宣布，中方將堅決予以回擊，以同樣的規模、同樣的金額和同樣的強度。

針對美國指控大陸竊取智慧財產權，崔天凱直指美方指控沒有依據。他解釋，商業交易都是你情我願，大陸法律保護知識產權，沒有任何法律、法規強制外國企業轉讓技術。

崔天凱並提醒，若有企業的智慧財產權受侵犯，應向大陸提供確實證據，訴諸法律解決，但在無證據的情況下，劈頭蓋臉加以指責的作法是行不通的。

「美方有清單，中方也會有清單」，大陸外交部發言人耿爽昨在記者會上重申，日前對美國部分商品終止減讓關稅是因美國對進口鋼、鋁產品加稅，即對「232措施」的回應。他強調，大陸不怕貿易戰，「若美方執意要打，甚至打到了家門口，我們會奉陪到底。」

(中國時報)