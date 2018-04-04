孫安佐擁槍彈 坐實恐怖威脅

2018年04月04日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華盛頓2日電 ／華盛頓2日電

罪行定義

美國警方指控孫安佐持有一把9厘米手槍、彈夾和超過1600發子彈。（摘自abc7news）

台灣賓州交換學生孫安佐案出現重大轉折，上達比鎮（Upper Darby）當地警方2日宣布，孫安佐上網購得1608發子彈和一把9厘米手槍，並展示這些原本遭接待家庭家長藏匿的證物，並指出美國國土安全部將參與調查本案。

美警直言阻止一場悲劇

警方表示，孫安佐的組裝手槍和子彈是合法取得，目前仍依觸犯恐怖威脅罪遭拘捕。嫻熟美國刑法和移民法律師指出，本案層級升高，孫安佐的「動機」將是未來檢辯攻防重點，唯孫安佐在美國反校園槍枝聲浪高漲「最壞的時間」踩紅線，要想全身而退，恐怕不是那麼容易。

上達比鎮警察局長奇伍德2日表示，警方於上周通知孫安佐寄宿家長將對他展開調查，身為執業律師的寄宿家長，卻將孫安佐臥房內的大量槍彈放在袋子內移走，企圖藏匿。

奇伍德未說明如何發現這些被藏匿的槍彈，但表示除先前發現的軍用背心、十字弓、瞄準鏡外，另發現一把自行組裝的9厘米手槍，以及1608發子彈，包括225發霰彈、663發9厘米手槍子彈、295發AR-15步槍子彈、425發AK-47子彈和其他類型子彈。奇伍德說，子彈及手槍零件都是孫安佐在美國上網購買，屬合法行為；手槍零件也由網上購買，自行組裝，來源無法追查。

動機成檢辯攻防重點

在賓州，外國學生持有槍彈並不違法，但對於一個到美國僅8個月的台灣交換學生，居然可透過網路獲取這麼多的槍彈和裝備，奇伍德表示，他感到萬分驚訝，並認為警方阻止了一場悲劇，「我們毫不懷疑他在計畫一些事。」奇伍德表示，上達比警方目前擁有手機、電腦、影片、槍枝彈藥等證據，將呈交給國土安全部，讓聯邦政府介入調查。

孫安佐目前拘留在賓州德拉瓦郡拘留所，保釋金為10萬美元，全案訂於4月11日開庭。賓州刑法及移民法律師王玉明指出，孫安佐案目前看來很嚴重，可能會遭判刑。但刑期需依控告內容而定，賓州州法複雜，刑期最輕90天，最重可達20年。

90天-20年 刑責見解亂

王玉明表示，基於擔心孫安佐可能對公眾安全有危害，以及其為學生身分有逃跑之虞，孫安佐代理律師已判斷無法將其保釋出獄；賓州有所謂的審前機制（ARD）結案，若被告放棄爭辯且罪證輕微，檢方和律師可達成協議，檢方不繼續控罪，法官可以ARD結案，判罰款、社區服務，並經移民局將其遣送出境。但以目前美國執法官員對類似案件的重視，法官可能不會批准ARD，孫安佐恐被判刑坐牢。

王玉明指出，孫安佐在賓州雖屬合法持有槍彈，但涉及威脅，就是犯法。11日開庭只是準備聽證，若律師和檢方未取得協議，本案至少會拖到1年以上時間。

(中國時報)