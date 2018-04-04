佐擁槍彈 坐實恐怖威脅》新聞透視－孫安佐觸法 豈真是無知

孫安佐是軍事迷，但卻因為在美國因有恐攻嫌疑而被逮捕（翻攝臉書）

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中國時報

說起來很遺憾，但卻是必須面對的事實，演藝圈名人狄鶯和孫鵬的獨子孫安佐在美國犯下的錯誤，是在錯誤的時間，發出錯誤的威脅，對美國的司法體系可能也有錯誤的認知；但由美國警長所言：「我們毫不懷疑他在計畫一些事。」此案似乎另有玄機。

孫安佐的案子剛好發生在美國佛州校園槍殺案奪走17條人命後不久，全美反槍情緒高漲，美國高中師生上個月才在全國大串聯發動「為生命而走」的示威遊行，校園對涉及「擁槍威脅」風聲鶴唳之時。美國整體社會氛圍處於對「校園恐攻」最不能容忍的時刻。美國警方發布的推特聲稱，逮捕孫安佐「避免了悲劇發生」，馬上引來了無數美國民眾留言支持，打氣和按讚！對孫安佐小弟弟來說，這件足以影響他一生的事件爆發點，無疑是處於一個最壞的歷史時刻。

另個值得探討的層面是，孫安佐可能被檢方以恐怖威脅罪（Terroristic Threat）控上法庭，孫安佐和律師就算能舉證在校園裡面遭到同學的霸凌或威脅，或者已經實際受到了言語或肢體暴力的欺負或孤立，以檢方掌握的人證和被查出的槍彈物證，加上他確實曾經要同學「5月1日不要來學校」，因為他計畫那天要來學校開槍掃射，儘管他稍後改口「槍擊只是開玩笑」，但在關鍵的犯罪事實是否成立的認定要件上，孫安佐發出了可以被檢方拿來舉證的「錯誤的威脅」。

非常可惜的是，18歲的孫安佐被捕時，顯然不了解美國法律對犯罪嫌疑人尤其是涉及刑事案者的保障。據了解，孫安佐在被警方偵訊時，疑似放棄了緘默權，甚至還自願簽下類似自白書的聲明。這可以側面顯示他涉世未深、坦白且有悔意，但也顯示孫安佐並不知道放棄緘默權的嚴重性，這是對美國司法絕對錯誤的認知！

錯誤的時間、錯誤的威脅、錯誤的認知，讓孫安佐身陷法律的追訴！我們希望美國的司法能夠公平、公正，給一個年輕人悔過自新的機會。同時也希望和孫安佐一樣在海外留學的年輕人，能夠在孫安佐案中學得寶貴教訓。

(中國時報)

孫安佐擁槍彈 坐實恐怖威脅 少了媽媽管 乖兒子沒了輕重

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