少了媽媽管 乖兒子沒了輕重

2018年04月04日 04:10 中國時報 洪秀瑛 、 林淑娟 ／台北報導 ／台北報導

孫安佐在美因涉嫌恐攻威脅被捕，警方進一步在孫安佐接待家庭找到home媽幫忙藏匿的自組手槍及超過1600發子彈，此案將向上呈報國土安全局，嚴重程度可能再「升級」。狄鶯姊姊狄玫3日表示：「安佐在美國幾乎不用現金，只要上網買東西，他爸媽都會知道，怎麼會不合法？」

狄玫表示，孫安佐買違法的東西，狄鶯不可能答應，孫安佐也不可能跟同學借錢，他是用爸媽信用卡附卡，買什麼都有單據。

楊懷民當年是葉青歌仔戲第一小生，與狄鶯相識30多年，螢幕情侶形象深植人心，常被她戲稱是「假老公」。楊懷民說，前幾天曾傳訊關心狄鶯，她回說「我好想哭」，他則勸狄鶯：「妳要哭就現在哭，孩子需要靠你們支持，你們要為了他堅強起來。她回我說『好，我知道』。」但他們到了美國，就沒聯絡了。

他表示，狄鶯把兒子看得比自己生命還重要，雖然寵愛他，但對他的管教要求真的很嚴格，處罰起來是不妥協的。當然她對兒子的保護也比較多，可能孩子因此不知道外面世界與他想像的世界有差距，也不知道出去了就要獨立生活，不像在家時行為稍有偏差，媽媽會馬上指正，少了媽媽在身邊，他就不知道輕重了。

楊懷民懇請外界多給狄鶯支持，「狄鶯從小失學是她的痛，所以她真的很在乎孩子的教育、學識，一直都幫他找最好的學校，想要補全自己曾經的不足。她自己也認真上夜校，一路讀到二專畢業，持續不間斷在做讀書這件事，還說她要繼續念，如果可以念到碩士、博士她都要念，就是不讓兒子覺得媽媽沒念書。」

(中國時報)