少了媽媽管 乖兒子沒了輕重

友善列印
中國時報
／台北報導

孫安佐在美因涉嫌恐攻威脅被捕，警方進一步在孫安佐接待家庭找到home媽幫忙藏匿的自組手槍及超過1600發子彈，此案將向上呈報國土安全局，嚴重程度可能再「升級」。狄鶯姊姊狄玫3日表示：「安佐在美國幾乎不用現金，只要上網買東西，他爸媽都會知道，怎麼會不合法？」

狄玫表示，孫安佐買違法的東西，狄鶯不可能答應，孫安佐也不可能跟同學借錢，他是用爸媽信用卡附卡，買什麼都有單據。

楊懷民當年是葉青歌仔戲第一小生，與狄鶯相識30多年，螢幕情侶形象深植人心，常被她戲稱是「假老公」。楊懷民說，前幾天曾傳訊關心狄鶯，她回說「我好想哭」，他則勸狄鶯：「妳要哭就現在哭，孩子需要靠你們支持，你們要為了他堅強起來。她回我說『好，我知道』。」但他們到了美國，就沒聯絡了。

他表示，狄鶯把兒子看得比自己生命還重要，雖然寵愛他，但對他的管教要求真的很嚴格，處罰起來是不妥協的。當然她對兒子的保護也比較多，可能孩子因此不知道外面世界與他想像的世界有差距，也不知道出去了就要獨立生活，不像在家時行為稍有偏差，媽媽會馬上指正，少了媽媽在身邊，他就不知道輕重了。

楊懷民懇請外界多給狄鶯支持，「狄鶯從小失學是她的痛，所以她真的很在乎孩子的教育、學識，一直都幫他找最好的學校，想要補全自己曾經的不足。她自己也認真上夜校，一路讀到二專畢業，持續不間斷在做讀書這件事，還說她要繼續念，如果可以念到碩士、博士她都要念，就是不讓兒子覺得媽媽沒念書。」

(中國時報)

佐擁槍彈 坐實恐怖威脅》新聞透… 狄鶯萬里救子 見囚兒淚崩

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。