狄鶯萬里救子 見囚兒淚崩

新聘的律師凱勒。（中央社）

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中國時報
／綜合報導

孫鵬和狄鶯的18歲獨子孫安佐，日前在美國賓州威脅要向就讀的學校開槍，遭警方收押。孫鵬夫妻上周抵美，2日一家人終於在拘留所首次團圓。孫家新聘的律師凱勒轉述，孫鵬狄鶯在看到身穿囚衣的兒子時激動落淚。此案首次開庭時間預計為11日。美國警方公布的資料顯示，孫安佐將被警方以涉嫌「恐怖威脅」起訴，最高可判5年有期徒刑。

孫鵬夫妻在3月30日抵美。原本要等到5日的公訂探監日才能見到兒子，但在我駐紐約台北經濟文化辦事處協助之下，得以提早進監探視愛子。

經過2天等待，孫鵬夫妻2日上午抵達賓夕法尼亞州孫安佐所在的拘留所，天空罕見地下起雪來。頂著雪雨寒風，孫鵬夫妻的車子在上午10時15分左右抵達拘留所門口。但不知何故，原本要轉進拘留所大門的車子突然加速駛離，往另一個方向前進。

約半小時後，孫鵬夫妻為愛子新聘的律師凱勒驅車抵達。只見載著孫鵬夫妻的車子再次出現在拘留所門外，並稍作停留，等候凱勒上車後，一起進入拘留所。

事後凱勒受訪轉述，孫鵬夫妻面會孫安佐的過程非常感人（heartwarming），畢竟這是事發後他們一家三口首次團圓。喜悅和悲傷的情緒摻雜在一起，讓他們也跟著掉淚。狄鶯看到寶貝兒子身穿囚服，情緒非常激動，孫鵬也不能自已。

凱勒表示，孫安佐很感謝父母從這麼遠的地方來見他。凱勒強調，孫安佐是狄鶯與孫鵬唯一的兒子，他們非常愛他，希望能確保愛子獲得最好辯護，盡一切力量保護他。

凱勒指出，孫安佐的案子屬於賓州地方案件，並非聯邦案件，預計11日開庭。凱勒認為，孫安佐是個「好青年」，而且熱愛美國，「他才剛滿18歲不久。」至於狄鶯與孫鵬在美國停留多久，會不會等候開庭以及再安排面會，凱勒表示，他們會盡可能留在美國，也希望盡快安排下一次見面。

據悉，因為夫妻不滿接待家庭女主人所請的律師辦事不力，所以另請高明。這次為孫安佐辯護的王牌律師凱勒，專長就是青少年犯罪，價碼每小時以1000美金計算（約台幣3萬元），初步估計以每天10至12小時計算，打完整場官司的律師費恐達2到3百萬美元。

凱勒是德拉瓦郡本地人，曾任該郡助理檢察官，1988年離開政府機關成立律師事務所，專門處理當地刑事案件。凱勒曾協助客戶在超過千宗訴訟中成功洗刷罪名。他除了專攻青少年犯罪外，另項專精正是恐攻威脅。孫鵬與狄鶯希望能為孫安佐爭取到最佳的訴訟結果，因此高價請他出馬。

(中國時報)

少了媽媽管 乖兒子沒了輕重 扯謊在先 惟有認罪求輕判

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