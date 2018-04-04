扯謊在先 惟有認罪求輕判

2018年04月04日 04:10 中國時報 洪秀瑛 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

由於孫安佐被美國警方找到住處藏有一把9厘米手槍和1608發子彈，使得案情升高。美國執業律師邱彰表示，孫安佐起初稱沒有槍，現被搜出有槍，跟警察說謊會是一項重大罪名，「美國所有的案子都只能誠實說，真相一定會大白的。

邱彰指出，孫安佐曾跟朋友說，子彈都是他父母去年耶誕節去美國找他，他們打靶時買的。還好他父母現在就在美國，隨時可以出庭為他作證。

但被查獲手槍的問題比較大，孫說是從網路買來自己拼裝的。本案從賓州的「恐怖威脅」立即升級至聯邦的「恐怖威脅」，「乖孩子」應該很久都不能回家了。

擁有紐約州律師執照的前高檢署檢察官、律師覃正祥認為，孫安佐因涉敏感的恐攻威脅罪，被起訴的機率不低，應考慮以認罪協商方式，爭取繳罰金免囚或輕判。

對於孫案的發展，覃正祥有不太一樣的見解，他認為，恐攻因屬國土安全部職掌，國土安全部基於案件管轄，要求當地警方通報審查，係行政管理範疇，不一定就是案情嚴重。

覃正祥表示，孫安佐可能觸犯賓州刑法第2706條第（a）項所規定的「恐攻威脅」罪（terrorist threat），最重可處5年以下有期徒刑。

他認為，雖然警方事後在孫安佐寄宿住處搜出大批槍彈，認為孫的動機並不單純，但在美國擁槍合法，孫如果是合法取得，就未涉刑責，應不致影響他原本被指控的恐攻威脅罪名，目前尚看不出案件有升高為聯邦管轄案件的情形。

他說，本案最好以認罪協商說服檢察官，以孫沒有任何刑事前科，家庭狀況單純，因年輕不懂事而誤觸法律，經此事件後已深受教訓，沒有再犯之虞，爭取類似台灣的緩起訴，以繳交罰金換取免囚、自願離境。但若遭起訴，同樣只能以認罪方式爭取法官輕判。

(中國時報)