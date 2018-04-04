Home媽取走槍彈 動機可議

藝人狄鶯（右）與獨生子孫安佐。（摘自狄鶯臉書）

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中國時報
／綜合報導
孫安佐涉及恐攻威脅被捕，他在美國的接待家庭女主人是非裔律師希伯特（Valerie Hibbert）。（摘自臉書）

藝人孫鵬與狄鶯的獨子、18歲台灣交換學生孫安佐，在美國揚言將在5月1日對就讀的高中開槍，上周遭警方逮捕。如今案情出現新發展。賓州警方2日表示，孫安佐擁有一把自己組裝的手槍和1600多發子彈，不過第一時間遭孫安佐的接待家庭女主人（Home媽）取走。

藏匿槍彈 恐被送辦

賓州上達比警局局長契伍德表示，接待家庭女主人在學校通知孫安佐涉嫌揚言將到學校開槍後，立刻進入孫安佐的臥房，把手槍和子彈裝入提袋帶走，似有意藏匿。但契伍德不願透露警方在哪裡找到袋子，僅表示是在調查過程中，得知手槍子彈的下落。

當局已在調查她拿走提袋的動機，並斟酌是否將她移送法辦。奇伍德也表示，會再追查是否有更多人涉案。

接待媽媽 也是律師

孫安佐的接待家庭在賓州蘭斯當（Lansdowne）。孫安佐的Home媽名叫瓦萊麗．希伯特（Valerie Hibbert），是一名非洲裔律師。根據其臉書個人資料，瓦萊麗於1986年從天普大學研究所畢業，在Hibbert & Associates,PC擔任出庭辯護律師。她身為律師，為何會在警方搜索前，將孫安佐上網購買的大批子彈和零件組裝的手槍拿走？取走證物的動機啟人疑竇。

有網友扮演柯南分析案情，猜測孫安佐接待家庭的Home媽原本幫他隱瞞事實，但狄鶯換掉由Home媽聘請的律師拉托伊森，改聘在地方上非常有人脈的大牌律師凱勒，惹惱了Home媽，因而讓證物曝光。媒體報導，狄鶯在台灣曾抱怨兒子「Home媽」請的律師很爛。

寄宿鳥地方 非貧民區

據悉，孫安佐寄宿的地區在當地屬於低收入戶地區，是個警方看了都會搖頭的地方。警方調查後發現，該接待家庭還有照顧其他幾位學生，所以應該是「職業性」的營利組織，靠「收留」外國學生來賺錢。

孫安佐的接待家庭位在賓州上達比（Upper Darby），這地區被賓州警方形容是「鳥地方」，意指龍蛇雜處，對此狄鶯姊姊狄玫表示：「安佐的接待家庭不可能是貧民區，他讀的是天主教學校，學費很貴，距離住處5分鐘車程。」

(中國時報)

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