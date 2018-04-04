專家：還是住宿學校較安全

美國賓州警方3日宣布在孫的住處搜出更多證物，指控孫安佐持有一把9厘米手槍、彈匣和超過1600發子彈。（摘自CBS）

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中國時報
／台北報導

藝人狄鶯之子孫安佐在美國出事，他的接待家庭被質疑大有問題。但專家表示，在美國要成為接待家庭，必須位於安全地區，且家庭成員沒有犯罪紀錄，規定相當嚴格。不過，對於想到美國交換的台灣高中生來說，讀住宿學校比住接待家庭好。

天下留學中心總經理、中華民國留學服務商業同業公會糾紛調解委員會主委王力修說，美國每年僅開放約300個台灣交換生名額，關於接待家庭有一套制度在運作，台灣代辦業者要跟美方經過國務院核准的機構合作，才能將交換生送過去，台灣學生的資料也都要送到國務院以進行管理。

王力修表示，在5、6年前，台灣學生是持J1簽證到美國公立學校交換，接待家庭都是志願者，不收費；但近年美方新增F1學生簽證，接待家庭會收一點費用。據他從媒體看到的資訊，孫安佐應是持F1簽證。

王力修說，因為要求嚴格，在美國要成為接待家庭不容易，導致常供不應求。台灣學生到美國交換，只能接受安排、不能選擇接待家庭，但若居住時遇到狀況，只要向美方機構反映，都可獲得解決，或換到別的接待家庭去。

對各國留遊學市場有深刻觀察的全球職涯發展協會理事長王星威說，美國有非常不錯的大學，因此許多台灣家長想送孩子去那裡讀高中，以便就近升學。但對一個孩子來說，如果要到美國讀高中，最好是讀寄宿學校比較安全，不要住接待家庭。

王星威說，美國貧富差距大，貧民區和有錢區的距離不遠，台灣學生過去交換，如果是住接待家庭，存在不小風險。他認為，台灣高中生最好是到安全、沒有種族歧視的國家去交換，美國不是好的選擇，加拿大、紐西蘭、澳洲相對比較適合。

(中國時報)

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