叛逆青春期 寄宿國外磨合難

2018年04月04日 04:10 中國時報 李侑珊 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

「因為房門上鎖問題，孩子就跟接待家庭起了摩擦，從此就變得叛逆。」把女兒送到美國就讀的王媽媽說，因生活習慣的差異，孩子難與接待家庭磨合，生活陷入低潮，後來她和小孩不斷的溝通，才讓小孩轉變心態並融入當地生活，「這個問題有錢也難以解決，唯一的路只能加強親子溝通，切勿縱容孩子抱怨，才能疏導孩子的負面情緒與行為」。

王媽媽表示，女兒國中3年級畢業後，便安排她到美國南達科塔州交換10個月，如今其女已21歲，在德國讀大學。

回憶女兒在國中階段便出國當小留學生，王媽媽直說：「她那時年紀很小，我對她去國外，真的很擔心」，但多數台灣家長無法隨時在旁，他們的家庭也是如此，因此密集透過電話聯繫，也曾赴美訪視。

王媽媽提到，13至18歲的青少年，正值叛逆期，在這個階段，很難與其他人和平相處，「父母都很難，更何況是國外家庭！」她的女兒便遇到接待家庭期盼不要關房間門，但女兒卻希望能保有個人空間，期盼能關上房間門，雙方有所爭執，王姓家長花了很多時間安撫女兒，盼她能藉此學會尊重接待家庭。

王媽媽說，由於18歲以前赴美國交換，屬於美國政府補助留學計畫，美方釋出的接待家庭數量固定、有限，家長無法選擇接待家庭，最多只能跟留學中心表明，學生是否有吃素、喜歡小動物或擁有宗教信仰等，需要接待家庭配合，盡可能分配到農場家庭或牧師家庭，留學中心也只能做到盡可能協助媒合，無法私下運作，家長無法選擇接待家庭，只能憑運氣。

另一名安排小孩赴美就學的王先生相對好運。他說，女兒住到一個非常棒的接待家庭，女兒跟接待家庭的成員相處得非常好，每天晚餐後，Home爸、Home媽將餐桌收拾一下，所有孩子就在餐桌上做功課，他們則在一旁輔導。

「不過，既然住在別人的家庭，還是要配合不同的生活習慣」，王先生透露，女兒的接待家庭規定，周一至周五不能用手機，放學後要去青年團契，周日要去教會做禮拜，雖然女兒不是基督徒，但在生活上還是能夠配合，把生活目標都放在學習上，因此能充分融進這個美國家庭裡面。

(中國時報)