星二代留學單飛 狀況也多

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中國時報
／台北報導

許多藝人如梁家輝、張學友、王菲和余天等人，把子女送出國讀書，當小留學生。梁家輝把雙胞胎女兒Nikkie和Chloe送到美國，他與老婆並未跟著陪讀，他曾說：「兩個女兒已經長大，不擔心她們在外地學壞。」不過Nikkie多次在網路上傳尺度大開的火熱照，以及與外國男子的親密照，令人看了傻眼。有一次直接在照片寫下「和一位帥哥泡熱水澡」，據說讓寵女的梁家輝也忍不住大發雷霆。

張學友2013年曾送大女兒張瑤華到英國讀寄宿學校，夫妻倆為了訓練女兒獨立，並未跟去，當時他曾說：「送她出國是我的意思，因為我們給她的照顧和保護，遠遠超過她的需要，我希望藉此讓她學會照顧自己。」無奈女兒適應不良，1年後返港。他坦言：「主要是她不喜歡，也不習慣英國的生活。當然太太是想女兒們去英國讀書，但最後都尊重女兒的決定。」

王菲女兒竇靖童16歲到美國洛杉磯念音樂學院，雖然期間王菲常常飛去探望，但並未留在當地陪讀。竇靖童在美國時沒有固定住處，常常拖著行李箱到不同朋友家流浪，據她說法是：「不是說放棄學業，我放棄的只是在學校裡學習的那種形式。」但她只待了1年多就決定輟學，回港發展音樂事業。

余天也把3子女送到國外念書，坦言：「小孩在國外，爸媽不在很容易出問題，我很後悔把3個小孩送出國外，叛逆期無法管教。」他認為把小孩送出國，一定要有監護人陪同。余祥銓就自爆，在加拿大讀高中時，有次被問到未來志願，他只不過開玩笑答「職業殺手」，馬上就被叫去校長室，被要求做心理輔導，媽媽李亞萍也為此飛了加拿大一趟。

(中國時報)

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