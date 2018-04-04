孫出狂言 「某種層面也是求救」

2018年04月04日 04:10 中國時報 魏怡嘉 、 洪秀瑛 ／台北報導 ／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐在美涉案，心理專家表示，出國念書環境改變，對孩子心理來說，都會造成適應上的壓力，一旦適應不良，輕則出現失眠、暴食及退縮窩在家中，嚴重則會用粗暴的方式去反應，出現恣意妄為的反常行為，孩子離鄉背井，父母更應費心與孩子心繫一條線，一旦孩子有困難時，會願意回頭跟父母傾吐或是坦白，避免累積到臨界點，一發不可收拾。

三總精神醫學部主任葉啟斌表示，出國念書，不同年紀會遇到不同的問題，如果是小學生會有生活自理的問題，常會感到孤單；國中生這個階段則會出現自我認同的矛盾，常會不禁問自己，究竟是台灣人還是美國人？到了高中最常出現的則是社交障礙，尤其來自不同的社會文化，往往需要花更大的功夫去做更多的理解。

葉啟斌坦言，父母將孩子送出國，當然是希望孩子有更好的學習及成長環境，但是到不同的國家，孩子要花二、三倍的時間去適應，尤其高中生所面臨的社交問題，來自不同的社會文化，很容易受挫，當孩子受壓迫無法處理累積到某一個程度，便會用一些較激烈的方法想去證明自己也是不好惹的，結果問題更棘手。

董氏基金會心理衛生組主任葉雅馨表示，即便只是搬家對小孩子來說，都會造生適應上的壓力，更何況是跨海求學，這時就需要父母多花心思，最好在當地有熟識的親友，同時在孩子適應的過程中多多陪伴，讓孩子不要覺得自己是單打獨鬥、內心有安全感。

孫安佐曾護母心切，甚至為了保護狄鶯，還說要買支槍放在家做為防身用途，是否意味潛意識裡有極度不安全感？萬芳醫院精神科主治醫師潘建志昨表示，美國現在對恐攻風聲鶴唳，學校或社群網站一定有這方面宣導，孫安佐這時候會做出威脅恐嚇行為，除了可能有反社會人格傾向，某種層面也是求救，「反射出他心理的脆弱或自卑」。

潘建志指出，反社會人格特質者通常較沒同理心，想掌控或威脅別人，做法愚蠢衝動，遇到挫折、壓力或被看不起就會做出不計後果的行為，這種特質者會無視於法律限制，監獄裡大多受刑人都具有這種特質，「反社會人格的人也容易說謊，一旦犯罪，他們在法庭上沒有豁免權」。

(中國時報)