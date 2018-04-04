張鏡湖控訴 文大董事要奪產

2018年04月04日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

文化大學（下圖，文化大學提供）董事長張鏡湖（上圖左）與女兒張海燕（上圖右）3日召開記者會控訴文大董事意圖掏空資產，張海燕難過拭淚。（簡立欣攝）

文化大學去年底遴選出新任校長盧希鵬，至今校方卻仍未報部核定，人事案歹戲拖棚。該校董事長張鏡湖3日舉行記者會，控訴4位董事尹衍樑、李傳洪、張冠群及袁興夏意圖掏空資產及霸占董事會，「教育部高教司也配合演出！」不料袁興夏也來到記者會「踢館」，雙方叫陣氣氛火爆。袁興夏隨後也召開記者會，表示對不實指控絕對付諸法律。

文化大學去年11月選出台灣科技大學特聘教授盧希鵬為下任校長，原訂2月1日上任，因董事長張鏡湖不滿遴選結果，拒絕圈選，導致教育部無從核備。教育部自今年1月底起裁罰張鏡湖，累計迄今至少140萬元。

張女落淚：我們被欺負

張鏡湖與女兒張海燕3日舉行記者會，張鏡湖讀著新聞稿表示，要將文化大學的「家醜」公諸於世。他指出，召開此記者會懷抱非常複雜的心情，一是感恩，他的父親創校以來，篳路藍縷，感謝政府官員及校職同仁努力，讓文化大學成為一流學府；二是慚愧與難過，要將文大的家醜揭露，並在會中點名文大董事張冠群及袁興夏串連尹衍樑、李傳洪等人，共謀撤換老董、奪取校產。張海燕也頻頻拭淚表示「我們被欺負」。

不料此時原定要在他處舉行記者會的文大董事之一袁興夏也來到現場，有校友要求他和董事長對質。袁興夏回應表示根據遴選辦法本來就不得公布遴選評分表，否則須解除董事資格。此時有謾罵聲指袁興夏忘恩負義，袁興夏隨即離去。

隨後的記者會袁興夏表示，遴選分數要帶進棺材裡，本來就不能公布；何況校長遴選會議紀錄張鏡湖已經簽名，還當場看著電腦計分螢幕宣布盧希鵬第一名、另一候選人趙建民第二名。

校方9日召開董事會

對於張鏡湖提出告訴，袁興夏表示尊重他行使他的法律權；但認為張的記者會偏離主題，「對不實指控我們絕對付諸法律。」

袁興夏表示，教育部已經同意文大4月9日召開董事會，主要議程就是討論解除張鏡湖的董事長職務。另針對新校長人事案遭法院假處分，袁興夏表示有提再抗告，已經由高院轉最高法院。

(中國時報)