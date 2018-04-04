各國搶學生 我們教部搞鬥爭

2018年04月04日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

「窮盡洪荒之力對付一個人，這個政府有夠爛！」連假之前聽到跨部會卡管，台大教授忍不住大罵。前農委會主委、台大動物科學技術學系教授陳保基痛批「行政的傲慢莫此為甚」；立委柯志恩也在臉書上批評，教育部組一個「跨部會諮詢小組」揪團霸凌管中閔。

陳保基無奈的說，「教育部沒有把高等教育和大學自主放在心上」，可以讓台大這麼久沒有校長，教育部一開始就說要調查、要台大澄清，台大該做的都做了，還有甚麼問題？現在招生季，各國都搶學生，教育部卻還在搞人事鬥爭，虛耗行政資源，「好像管中閔當台大校長，台灣就完了；他不當校長，台灣就有希望了？」

陳保基說，台大的事從1月10日玩到現在4月快期中考了，全世界沒一個政府可這樣干預一個大學校長遴選，可寫金氏紀錄。陳保基說，教育部一再拖延管中閔人事案是對高等教育的侮辱，認為教授、遴選委員都輸給行政官員，「行政的傲慢莫此為甚。」他表示前教育部長曾志朗、黃榮村都對這件事非常感冒，紛紛表示「怎麼小潘（指教育部長潘文忠）會這樣呢？」

一位台大教授、台大校務會議代表痛批：「窮盡洪荒之力對付一個人，這個政府有夠爛！」他表示，原以為校務會議結束應該事情就結束了，沒想到教育部竟然出此招。「我們以前在美國念書，校長遴選有各方代表，結束後就沒人有話說」，現在教部甘願跟台大校務會議決議做相反的決定，當初為何說視校務會議決議處理？

立委柯志恩也在臉書上痛批，教部說要組成「跨部會諮詢小組」，她反問「跨部會諮詢小組」的依據在哪裡？教育部外加監察院及地檢署「卡管」也就算了，如今再「跨部會」合力出擊，用政府機關所有公權力對付一位台大準校長，教育部以政治打手為樂，自甘為權力的奴僕，「如此教育部如何令人不發怒！」

(中國時報)