各國搶學生 我們教部搞鬥爭

台大上月24日召開臨時校務會議時，教授官俊榮針對各項議題發言。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

「窮盡洪荒之力對付一個人，這個政府有夠爛！」連假之前聽到跨部會卡管，台大教授忍不住大罵。前農委會主委、台大動物科學技術學系教授陳保基痛批「行政的傲慢莫此為甚」；立委柯志恩也在臉書上批評，教育部組一個「跨部會諮詢小組」揪團霸凌管中閔。

陳保基無奈的說，「教育部沒有把高等教育和大學自主放在心上」，可以讓台大這麼久沒有校長，教育部一開始就說要調查、要台大澄清，台大該做的都做了，還有甚麼問題？現在招生季，各國都搶學生，教育部卻還在搞人事鬥爭，虛耗行政資源，「好像管中閔當台大校長，台灣就完了；他不當校長，台灣就有希望了？」

陳保基說，台大的事從1月10日玩到現在4月快期中考了，全世界沒一個政府可這樣干預一個大學校長遴選，可寫金氏紀錄。陳保基說，教育部一再拖延管中閔人事案是對高等教育的侮辱，認為教授、遴選委員都輸給行政官員，「行政的傲慢莫此為甚。」他表示前教育部長曾志朗、黃榮村都對這件事非常感冒，紛紛表示「怎麼小潘（指教育部長潘文忠）會這樣呢？」

一位台大教授、台大校務會議代表痛批：「窮盡洪荒之力對付一個人，這個政府有夠爛！」他表示，原以為校務會議結束應該事情就結束了，沒想到教育部竟然出此招。「我們以前在美國念書，校長遴選有各方代表，結束後就沒人有話說」，現在教部甘願跟台大校務會議決議做相反的決定，當初為何說視校務會議決議處理？

立委柯志恩也在臉書上痛批，教部說要組成「跨部會諮詢小組」，她反問「跨部會諮詢小組」的依據在哪裡？教育部外加監察院及地檢署「卡管」也就算了，如今再「跨部會」合力出擊，用政府機關所有公權力對付一位台大準校長，教育部以政治打手為樂，自甘為權力的奴僕，「如此教育部如何令人不發怒！」

(中國時報)

文大校友總會促教部標準一致 新聞幕後－綠卡管內傷 大老促總…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。