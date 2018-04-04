新聞幕後－綠卡管內傷 大老促總統放手

2018年04月04日 04:10 中國時報 簡立欣

管中閔案重創民進黨，讓台大內部的政治色彩有「綠地變藍天」傾向，據了解民進黨內部也高度重視，近日更有民進黨大老向總統蔡英文建議：「放手吧，讓管中閔上任。」

台大雖說學風自由多元，但政治氛圍一向是綠大於藍，校內人士自評「藍綠支持比例大約是3：7」。但管中閔案發展至今，綠營表現荒腔走板，來自台大內部消息指出，現在支持藍的比例有超越綠的趨勢，讓民進黨相當尷尬，加上年底選舉就要到了，整體社會觀感不佳，更是一個警訊，也加深兩岸族群對立；「有大老近日出面，跟總統蔡英文建議，放手，讓管的台大校長案過關。」

這位知情人士更透露，當初政府對於管中閔案的策略是「教育部否決管中閔人事案，教育部長潘文忠辭職負責」。但現在狀況已經有些改變。

他表示，眾所周知，當初台大校長遴選有8位候選人，又被分為台大派和中研院派，其中中研院派主要是前中研院長李遠哲結合獨派主導，希望由中研院派當選，推出台大文學院前院長陳弱水、中研院副院長周美吟、中研院院士王汎森等人。

王汎森在去年12月底的「校務會議推薦投票」中落馬，剩下陳弱水、周美吟兩位；另外還有台大電資學院院長陳銘憲、台大行政副校長張慶瑞以及管中閔總共5人進入校長遴選的最後決賽。

到了今年1月5日校長遴選日，據了解，第一輪投票管中閔最高票，張慶瑞和陳銘憲並列次高票，陳弱水、周美吟兩人竟都被刷掉。遴委就張陳二人再投票，陳銘憲勝出，進入第二輪投票，結果管中閔獲12票、陳銘憲獲9票，管中閔當選，跌破眾人眼鏡。

知情人士表示，之後府方政策就決定改為「拔管」，並由前教育部主秘莊國榮幕後操盤，並動員教育（行政）、立法、司法、監察、媒體等。

教育部先是要求遴選委員會再次開會，但即使教育部代表、教育部政次姚立德在會中要求逐條討論爭議點，遴委會卻仍做出「管中閔當選毫無疑義」的結論；3月下旬的臨時校務會議5項相關提案，「同意擱置」的票數更是「不同意擱置」的2倍以上。遴委會、校務會議都已召開，教育部卻遲遲未核示管中閔案，台大校內氣氛藍綠翻轉，加上學界、輿論普遍有同情管中閔、「政府吃相難看」的聲音，讓綠營大老日前建議蔡總統「放手」。

(中國時報)