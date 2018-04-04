教部歹戲拖棚 要管主動說明釐清真相

2018年04月04日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

對於台大校長當選人管中閔人事案，教育部繼續拖，近日將籌組跨部會諮詢專案小組討論，預計4月中旬才會做出適法性處理。

教育部昨呼籲管中閔出面說明以釐清真相，但若違法嚴重，會好好考慮是否聘任他為台大校長。

教育部人事處長陳焜元表示，台大雖然在1月10日將管中閔的人事案送到教育部，但陸續出現獨董問題、遴選作業流程公正與否、是否違法兼職及有無赴陸兼職或兼課等疑義。雖然台大及遴委會陸續補正相關資料及程序，但仍有部分疑義無法澄清。

舉例來說，管中閔被大陸廈門大學列為專任教授、博士班導師、以及該校碩士班招生簡章中稱之「實質性兼職教授」等教職，在同一時期，管中閔也擔任多項公職，包括中研院經濟所兼任所長、行政院政務委員等職，事實是怎樣？有沒有違法？都要進一步瞭解。

陳焜元指出，管中閔在擔任公職期間及卸任政務官之後的相關赴陸管制規定，涉及層面既深且廣，若干專業與法律問題需跨部會協力，方得釐清。

因此，教育部將於近日召集陸委會、內政部、法務部及人事總處開跨部會諮詢專案小組會議，希望在4月中旬時，提出諮詢意見供教育部後續決策參考。

台大3月24日臨時校務會議不是都已認定管中閔沒問題嗎？陳焜元說，管中閔前後20多次赴陸，台大的認定並未和境管資料交叉比對，而且臨時校務會議後，又發生數起管中閔在大陸大學兼職的報導，因此目前還有一些疑義尚未查清楚。

「若管中閔願意主動對外說明赴陸狀況，將有助於釐清真相。」陳焜元說，教育部目前手中的資料無法對管中閔人事案做適法性判斷，希望他自行開記者會說明或提供資料給教育部，以加快整個案子的處理進度。

如果管中閔違法，教育部會聘任他為台大校長嗎？陳焜元反問，台大是龍頭大學，如果管中閔嚴重違法，台灣社會可以接受這樣的校長嗎？屆時要不要聘他為台大校長，教育部會好好考慮。

(中國時報)