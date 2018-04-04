2年首見 勞動基金2月虧281億

受到國際金融市場震盪，勞動基金2年來首見虧損281億，收益率-0.79％，規模亦為史上新高。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
╱台北報導

受到國際金融市場震盪，勞動基金在2月出現帳面虧損281.4億元，收益率-0.79％，是2年來首見虧損，虧損規模亦為史上新高，目前總規模為3兆6580億元。勞動部勞動基金運用局指出，市場仍處盤整階段，今年上半年都可能大幅震盪，短期帳面數字較不樂觀。

全球股債跌 衝擊收益

勞動基金上次出現虧損是2016年2月，單月虧損164.8億，收益率-0.56％，之後連續23個月獲利。1月底勞動基金收益數為481.4億元，收益率1.36％，不料2月美國通貨膨脹預期上升，引發對美國聯準會將加速升息的疑慮，加上市場漲多回跌心理，導致美股及主要國家股市回檔修正，全球主要股市及債市均下跌，基金收益隨即出現負數。

截至今年2月底，勞動基金規模為3兆6580億元，新制勞退1兆9265億元，舊制勞退8730億元，勞保基金7179億元，就保基金1174億元。

絕對報酬 無太大影響

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，經濟市場已經持續走揚2年以上，現在「休養生息」未嘗不是好事，各項經濟數據看來還不至於向下修正。目前看來，今年上半年仍處大幅震盪狀態，未來幾個月都不太樂觀，2016年起已經採用絕對報酬型態，最終收益不至於會有太大影響。

勞金局表示，MSCI全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，2月份表現分別為-4.2％、-4.73％、-4.55％、-2.6％及-0.9％，累計今年表現分別為1.2％、1.67％、3.09％、1.62％及0.29％。我國今年2月出口值為223.7億美元，年增率-1.2％（經季節調整後，年增率4.1％），累計1至2月出口值為497.5億美元，年增率7.3％，為歷年同期新高。

成長力道 可望優於去年

展望未來，勞金局認為，全球主要央行貨幣政策仍溫和緊縮，後續須觀察美國經貿政策走向、大陸及美國等大國貿易競合效應及地緣政治紛擾等不確定因素，但整體而言今年國際經濟前景仍佳，成長力道仍可望優於去年。

(中國時報)

日月光K25廠動工 年產值百億

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。