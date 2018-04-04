2年首見 勞動基金2月虧281億

2018年04月04日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

受到國際金融市場震盪，勞動基金在2月出現帳面虧損281.4億元，收益率-0.79％，是2年來首見虧損，虧損規模亦為史上新高，目前總規模為3兆6580億元。勞動部勞動基金運用局指出，市場仍處盤整階段，今年上半年都可能大幅震盪，短期帳面數字較不樂觀。

全球股債跌 衝擊收益

勞動基金上次出現虧損是2016年2月，單月虧損164.8億，收益率-0.56％，之後連續23個月獲利。1月底勞動基金收益數為481.4億元，收益率1.36％，不料2月美國通貨膨脹預期上升，引發對美國聯準會將加速升息的疑慮，加上市場漲多回跌心理，導致美股及主要國家股市回檔修正，全球主要股市及債市均下跌，基金收益隨即出現負數。

截至今年2月底，勞動基金規模為3兆6580億元，新制勞退1兆9265億元，舊制勞退8730億元，勞保基金7179億元，就保基金1174億元。

絕對報酬 無太大影響

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，經濟市場已經持續走揚2年以上，現在「休養生息」未嘗不是好事，各項經濟數據看來還不至於向下修正。目前看來，今年上半年仍處大幅震盪狀態，未來幾個月都不太樂觀，2016年起已經採用絕對報酬型態，最終收益不至於會有太大影響。

勞金局表示，MSCI全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，2月份表現分別為-4.2％、-4.73％、-4.55％、-2.6％及-0.9％，累計今年表現分別為1.2％、1.67％、3.09％、1.62％及0.29％。我國今年2月出口值為223.7億美元，年增率-1.2％（經季節調整後，年增率4.1％），累計1至2月出口值為497.5億美元，年增率7.3％，為歷年同期新高。

成長力道 可望優於去年

展望未來，勞金局認為，全球主要央行貨幣政策仍溫和緊縮，後續須觀察美國經貿政策走向、大陸及美國等大國貿易競合效應及地緣政治紛擾等不確定因素，但整體而言今年國際經濟前景仍佳，成長力道仍可望優於去年。

(中國時報)