日月光K25廠動工 年產值百億

半導體封測大廠日月光K25廠房3日舉行動土典禮，高雄市長陳菊（中）受邀出席，右為日月光集團董事長張虔生。（郭韋綺攝）

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中國時報
／高雄報導

半導體封測大廠日月光集團3日在楠梓加工區第二園區舉行K25廠房動工典禮，積極布局擴充產能，提高市占率，預計2020年第1季完工啟用，該廠總投資金額140億元，滿載年產值可達百億元，創造逾1800個工作機會。

日月光集團董事長張虔生致詞指出，日月光控股公司落腳在高雄，再加上K25廠，日月光控股員工數將達到6萬人，在高雄就有2萬6000人。

高雄市長陳菊強調，K25廠是高雄產業翻轉提升關鍵性投資，對於日月光在尋求土地上的需求，會以單一窗口協助；她大讚日月光是全世界最有競爭力封測廠，全力支持在台灣永續經營。

陳菊也提到日月光去年宣布高雄廠員工薪資全面調漲3％到5％，今年3月底打造幼兒園彈性收托，配合員工上下班，樂見多元方向照顧員工。

張虔生表示，K25廠房的興建著重於智慧製程，打造智慧工廠，整合物聯網、大數據分析、智能設備與機器人應用，以高階封測技術為核心，達到智慧產品、智慧流程、智慧生產的目標，擴充日月光在楠梓第二園區的研發創新能量與產能，以整合大高雄地區研發及科技專才。

K25廠房為日月光推動的5年6廠投資計畫之一，為地下3層、地上9層建築，總面積達3萬餘坪，以綠建築鑽石及標章為設計概念，包括雨水回收系統、海綿步道、生態環境營造、綠色接駁網等，完工後將專攻高階3C、車用、消費性電子以及繪圖晶片等應用領域。

另外，K21廠、K22廠、K23廠已完工進駐，K24廠屬研發廠預計2019第1季完工，K26廠於去年1月購入，全力投入量產。

隨著AI人工智慧、物聯網興起，半導體產業持續成長，日月光仍有擴廠需求，但加工區土地趨近飽和，為此高雄市政府去年曾向科技部提出橋頭新市鎮變更成為科技園區的計畫，希望把日月光留在高雄投資。

(中國時報)

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