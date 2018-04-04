趙藤雄父子 5年內禁回金融業

2018年04月04日 04:10 中國時報 魏喬怡 ／台北報導 ／台北報導

保險業史上最重一次處罰。金管會昨（3）日宣布，遠雄人壽在辦理自地自建不動產投資開發作業上，有「嚴重的內控缺失」，除重罰1440萬元，限制3年內不得新增不動產投資、不得進行利害關係人授信或其他交易，並解除趙藤雄及前遠雄人壽財務副總許自強的董事職務，並命遠雄人壽解除現任總經理趙信清（趙藤雄次子）總經理一職。

這是金管會繼2011年解除國寶人壽總經理後，第二度「解除」壽險公司現任總經理職務，趙藤雄父子5年內不得回金融業，此案另解除遠雄人壽不動產放款部協理張子彥。

遠雄人壽3年內不得新增不動產投資，也是金管會首度訂明期限且單次限制最長的一次。保險局副局長張玉煇表示，遠雄人壽目前不動產投資占可運用資金約10.3％，投資約400億元，未來3年不可再新增不動產投資；同時其餘屋貸款餘額達49億元，未訂核貸成數上限、承作區域限制及個別建案餘屋承作比例等內部規範，在改善前不得再增加。

金管會是對遠雄人壽進行一般業務檢查時，發現遠雄人壽有14筆「自地自建」不動產投資開發作業有嚴重違反內控、利害關係人情況，有嚴重缺失，已有礙健全經營，依保險法開罰。

張玉煇表示，遠雄人壽14個自地自建案，「沒有作業程序、沒有人力、沒有正式委託」，「廠商遴選比價和採購，估驗、監工、驗收付款」，完全由「遠雄集團」辦理。

金管會補充，從檢調的判決書也可證明遠雄人壽從96年8月起到106年6月間，遠雄集團在遠雄人壽內利用不知情與會人員取得不實統一發票，填製傳票等會計憑證據以入帳，故意隱匿遠雄人壽實際交易對象為遠雄集團營造體系。

張玉煇指出，遠雄人壽內控制度及法令遵循機制輕忽廢弛，公司治理效能嚴重不彰，公司負責人及相關權責部門主管未盡督導管理責任，難辭其咎，已嚴重有礙健全經營。

(中國時報)