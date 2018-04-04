成功之母講座 如何變成傳說中的獨孤求敗－元大期貨周筱玲 分享SMART哲學

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中國時報
／台北報導

為引領年輕學子與社會大眾學習失敗、探索成功之道，國立台灣大學系統、中國時報聯合主辦「成功之母講座」，邀請元大期貨總經理周筱玲從親身經驗出發，以「投資自己、夢想不設限--周筱玲的成功哲學」專題做分享，預定4月26日於國立台灣大學博雅教學館舉辦，歡迎民眾、學生報名。

周筱玲不僅是金融圈鼎鼎有名的高階專業經理人，也經歷華僑銀行董事兼副總、寶來證券總經理、寶來投信執行協理兼發言人等豐富資歷，讓她在講究高度專業性的金融圈，成為台灣少數橫跨銀行、投信、證券、期貨全領域的金融管理專家。

80年代台灣證券金融市場逐步走向開放，剛踏出大學校園未久的周筱玲搭上這波熱潮，在寶來證券從基層做起，在寶來舉辦的開戶競賽中，周筱玲得到全公司第1名，順理成章轉調業務單位發揮長才，成為超級業務員。

此後，公司指派周筱玲帶領公司業務最薄弱的團隊，她不負眾人所望，讓該單位業績大幅成長，證明了她的管理長才。

周筱玲一路歷練，被擢升至寶來證券經紀事業處總經理，又參與寶來併購公元投信、跨足資產管理的規畫及相關過程，成為寶來派到投信的第一位主管；2003年她更參與寶來期貨與瑞富羅盛豐期貨合併，奠定寶來期貨在業界的龍頭地位。

經歷國內外巨大金融波動的周筱玲說，「機會是留給準備好的人！」她也歸納了一套「SMART」的工作哲學。

首先，必須爭取老闆、工作團隊的支持（Support）才能開創格局，懂得時間、情緒的管理（Management），不斷在專業上充實、生活品質的提升，另外，建立良好的待人處事與積極正面的態度（Attitude），才有辦法獲得客戶、老闆及同仁的信賴感（Reliable），並注意團隊（Teamwork），發揮每個人的優點與創意、凝聚認同，才能創造最大的效益。

(中國時報)

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