「放過亞馬遜 別掀貿易戰」

2018年04月04日 04:10 中國時報 洪凱音 ／綜合報導 ／綜合報導

美股跌跌不休，標普500指數昨（3日）11大類股幾乎全軍覆沒，市場瀰漫負面情緒；根據CNN報導指出，這是華爾街警告美國總統川普，「放過亞馬遜（Amazon）、別掀貿易戰」。

中美貿易戰，雙方祭出關稅報復行動，美股已震盪多日，川普一再抨擊亞馬遜，更是雪上加霜，加上臉書個資外洩事件尚未平息，美國科技股只能以「慘烈」來形容。

標普500指昨以科技股、非必需消費品類股跌幅最大，分別是2.5%和2.8%，其中，亞馬遜對標普500指數的拖累最大，急跌5.2%。

市場人士分析，近2日以亞馬遜為首的科技股慘跌，與川普頻頻向亞馬遜施壓有關，因為川普日前於推特上指出，美國郵政系統替亞馬遜運送1個包裹，平均就造成1.5美元的損失，累計下來總損失上看數十億美元，川普還加碼指控，亞馬遜必須停止對國家郵政系統「詐財」，後續還得補相對應的稅金。

川普討厭亞馬遜並非沒有原因，因為亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）買下《華盛頓郵報》，貝佐斯為了影響政治，報導經常站在批判政府的角度，曾讓川普非常火大，川普在競選總統期間，就曾抨擊亞馬遜逃稅又壟斷市場。

瑞銀財富管理（UBS）資產配置主管艾琳‧布朗尼（Erin Browne）指出，川普頻頻點名亞馬遜，卻不提供任何解決辦法，不僅讓市場產生顧慮，投資人也會不安。

(中國時報)