宏碁千金婚外男 貼耳偷聽8秒

2018年04月04日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

宏碁集團創辦人施振榮的小女兒施宣榕，與第一金證券董事長、立委葉宜津弟弟葉光章結婚16年傳第3者介入。葉男懷疑施女與管樂老師陳豪恩外遇，陳還潛入葉位於北市仁愛路的大樓，附耳在門外偷聽8秒，控告陳妨害家庭及侵入住居2罪；經高檢署發回續查，台北地檢署3日依侵入住居罪起訴陳男，妨害家庭部分仍不起訴。

與施女親暱 放閃搞餵食

葉光章是法律人，進入第一金證券服務前，曾為法律事務所營運長、主持律師，後被前行政院長林全欽點為第一金證券總經理，再被行政院長賴清德升為董事長。施宣榕則是施振榮么女，輔大畢業後進華航當空服員，在同事介紹下認識葉光章。

葉光章控稱，他懷疑自2016年開始，施宣榕即與小孩的管樂老師陳豪恩同進同出，2人不僅曾同遊日本、開房間、在車上共處、逛街，甚至還互動親密地拿湯匙餵食，施宣榕每周還進出陳男的住處2至3次。

葉光章並指控，2016年9月24日晚間7點多，陳豪恩趁大樓保全不注意，潛入他位於北市仁愛路套房大樓，在門外附耳偷聽屋內動態，時間長達8秒，之後被保全發現，陳豪恩才快步離去。

檢方偵訊時，陳豪恩否認所有指控，指稱是因施宣榕懷疑丈夫葉光章在外金屋藏嬌，才拜託他前往該間套房去查看了解，並否認介入葉、施2人的家庭。

北檢調查後，認定陳豪恩所涉妨害家庭、侵入住居2罪均罪證不足，予以不起訴處分；但葉光章不服，向高檢署聲請再議，高檢署認為偵查不完備，將全案發回北檢續查。

無性關係 侵入住居起訴

檢方勘驗照片後，僅能認定陳、施2人確有出遊等親暱舉動，但無法推斷2人有發生性關係，因此認定妨害家庭部分罪證不足，仍予不起訴。不過，檢方認為陳豪恩潛入葉光章的套房大樓，在門外附耳偷聽的行為，已構成侵入住居罪，所以依法起訴。

(中國時報)