清明連假 避開12地雷路段

清明節5天連假，大批返鄉民眾3日傍晚湧入台北車站，帶著大包小包行李等候列車。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

清明連續假期開始，高速公路昨日下午開始出現南下返鄉車潮，交通部高公局預測，清明連假將有12條地雷路段，行車時間是平日的3至7倍，今日是南下的最高峰，國1、國3恐從上午8時塞到下午2時。民眾應注意今天上午7時至中午12時，國1內湖至頭份、國3木柵至香山各交流道南下入口，將實施高乘載管制。

環保署表示，4至8日這5天空氣品質大致不佳，僅6日受到鋒面及降雨影響，北部空氣品質可獲改善；但7、8日伴隨境外汙染源，空汙濃度又會偏高。

不過，昨上午離島地區出現濃霧，金門、馬祖等3處機場一度無法起降，取消22班次、影響約1400名旅客，午後才陸續恢復正常，據統計，在軍方支援下，總共啟動6架次軍機疏運，包括台北往金門4架次，金門往台北2架次。總共疏運旅客416人次。

高公局分析，連假將出現12條重點壅塞路段，今、明日車潮以南下為主，易壅塞路段需要平日3至4倍的行車時間；6日至8日則換成北上路段較塞，國1、國3易壅塞路段的行車時間是平日3至4倍，國5則要花到6至7倍。

高公局指出，清明國道疏運措施包括深夜0至5時暫停收費、國道5號高乘載管制、匝道儀控管制、匝道車道封閉、開放路肩等。值得注意的是，近年連續假期，高公局都會在國3新竹系統至燕巢系統實施通行費8折措施，但因預期國3掃墓車潮比國1多，今年清明連假首次取消這項優惠。

台鐵表示，在4、5日及7、8日，開放220班普悠瑪、太魯閣號站票搭乘，每班限制120張，且只能當天現場買票。高鐵方面，4月3日至9日訂位數超過63萬張，高鐵公司會視情況開放車間通道或對號座車廂供旅客站立，並視運能調度狀況加開全車自由座列車。

(中國時報)

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