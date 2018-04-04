老媽太溺愛 逆子撞死父判無期

2018年04月04日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

孫姓男子去年3月中旬與父親在車上口角，竟開著父親賓士車從後方將父親撞死。士林地院審理後認為，孫患有思覺失調症，被父親打一巴掌後情緒失控，雖可依法減刑，但犯後悔意均流於形式，且母親過度溺愛，無法回歸家庭矯治行為，決定從重量刑，3日將他判處無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

在押的孫男到庭聆判，當庭詢問審判長是不是可以判15到20年？無期徒刑多久可以保釋？審判長回覆他，結果已經告知，其他要問律師，隨即還押看守所。

去年3月19日下午5點多，孫因奇裝異服在車上與父親口角，孫父甩了他一巴掌，導致他無法控制內心的憤恨，趁父親下車步行，跳上駕駛座將車迴轉，從後方撞飛父親並逃逸，孫父腦幹斷裂死亡。

法院審理時，孫說自己不是親生，撞死的是父親的「替身」，要求親子鑑定。法院囑託醫院及中正大學教授、臨床心理師進行2次精神鑑定，報告指出，孫幼年已有精神疾病，但孫母未遵守醫囑而停藥，導致未獲適當治療，孫常出現幻聽、關係妄想，2人爭執後，誘發被害妄想症。

合議庭認為，案發時孫控制能力漸弱，可依法減刑，判處15到20年或無期徒刑，但孫多次說車禍是意外，並非要殺害父親，法官勘驗行車記錄器，發現孫父彈起掉落引擎蓋，駕駛不可能不知道，且案發後孫還懷疑死者不是親生父親，在看守所內又過度關心自己疾病與刑度的關聯，證明悔意均流於形式。

法官痛批，孫不知感念父親養育之恩，以殘暴手段使父親橫死街頭，犯下「人倫悲劇」。而孫母對兒子溺愛，生活上採取放任態度，都以物慾加以滿足，就算回歸家庭也難以改善病症，若判有期徒刑，仍無法矯治其惡行，決定判決無期徒刑。

(中國時報)