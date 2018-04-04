科展製火焰槍 狄鶯兒曾遭制止

2018年04月04日 04:10 中國時報 顏翊晴／台北報導

《周刊王》《時報周刊》精采內容

藝人狄鶯、孫鵬的18歲獨子孫安佐，去年赴美求學，日前揚言槍擊校園及擁槍彈，還曾向同學秀出使用「火焰發射器」影片，恐涉恐怖威脅。《周刊王》調查，2年多前，孫安佐就讀新北市貴族學校「康橋」高中部時，就打算製造「火焰噴射器」參加學校的「科學展」，校方雖有制止，卻未通報教育局，而孫安佐也偷偷完成並上網兜售，如今闖了大禍，校方實難脫教育責任！

對此，「康橋」公關主任吳浩銘表示，孫安佐有意製作「火焰噴射器」時，學校已予以否決，並引導他改變科學展主題，「學生還沒把東西做出來，為何需要通報？」

農曆年前，花蓮縣議會議長賴進坤和兩位兒子，因涉及《廢棄物清理法》遭扣押財產，賴進坤因此退出花蓮縣長選舉。然而，檢方卻未停歇，日前更針對賴進坤兒子名下的砂石場，二度開挖取樣，查明估計逾123萬噸的廢棄物是否含毒！

對此，賴進坤直言，媒體都配合相關單位抹黑他。其長子賴俊傑也表示，很多報導非事實，檢方或院方的種種作法完全是針對性的。

《時報周刊》報導，畢書盡、李玉璽首度在大銀幕交鋒，合作校園電影《有一種喜歡》。第一次扛起男主角重擔的李玉璽，談起學生時期怎麼追女友，笑說「只有一招」；畢書盡的校園生活幾乎離不開樂團，甚至玩團玩到讓畢媽媽狠嗆「你就餓死」！《周刊王》本期附贈「E奶直播主」艾森跨頁美照；而3月5日是《時報周刊》的40歲生日，《時報周刊》邀請讀者投稿自己與《時報周刊》的故事！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》、《時報周刊》。

(中國時報)