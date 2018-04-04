連假零作業 小學生興奮尖叫

2018年04月04日 04:10 中國時報 胡健森 、 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭代理縣長陳金德3日在縣務會議中宣布宜蘭縣政府將推動「連假零作業」，希望能還給孩子們快樂的童年及學習環境，陳金德還特別拍攝一部與孩子互動的溫馨宣導短片，短片同步放在他個人的粉絲網頁、國道客運以及宜蘭縣政府教育資訊網等網路平台上。陳金德特別前往岳明國小告訴小朋友這個好消息，讓學童興奮地尖叫。

今年兒童節快樂大禮

日前宜蘭縣岳明國小學生何兆恩撿到從日本石垣島漂來的防水相機，引起台日媒體的關注，失主日本女大生椿原世梨奈預計4月28日造訪岳明國小。陳金德赴岳明國小也看到這台相機時，直呼：「真的很神奇！」

校長黃建榮表示，岳明國小甄選6位帆船隊選手，在大人的陪伴下將在5月1日駕駛帆船到石垣島，里程有234公里，大約要23小時的航行時間；椿原世梨奈在28日會到學校，5月1日也會為前往石垣島的學生加油。陳金德也為要以帆船直航到石垣島的學生打氣。

陳金德在兒童節前一天的縣務會議上宣布『宜蘭囝仔‧「善」發魅力』宜蘭縣2018年兒童節政策，除了「兒童節連續假期零作業」，另一個則是將兒童節前1天的上課日訂為「好話日」，呼籲老師及家長，對兒童的教育應該以「說好話」來循循善誘，千萬不要打罵。

其他連假由各校決定

陳金德說，「連假零作業」是針對今年的兒童節連續假期，未來的連續假期是否也適用，將由各校自行判斷，他強調，連續假日是難得的假期，大人們應該讓兒童自己去規畫，不管是安排外出旅遊、閱讀孩子有興趣的書籍都可以，老師們應盡量避免出傳統的家庭作業。

宜蘭縣教育處長陳正華表示，教育處已經在上周發公文到縣內各國小，希望能秉持「善言善語、善用時間、樂善好學」的精神，請縣內各國小的老師們對於3天以上的連假就不要出家庭作業給孩子，改鼓勵安排一場親子輕旅行等方式來取代傳統的紙本作業。

(中國時報)