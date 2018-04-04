沙崙海水浴場 變文創園區

2018年04月04日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

沙崙文創園區緊鄰淡海輕軌藍海線B07站，過去一度因輕軌路線變更導致文創園區招商喊卡，今年8月可望重啟招商。（譚宇哲攝）

荒廢19年的沙崙海水浴場可望重生！新北市府2008年提案打造的沙崙文創園區，因配合淡海輕軌捷運路線變更而停擺，今年2月內政部都市計畫委員會大會審議通過，待淡海輕軌都市計畫變更核定發布實施後，最快今年8月招商，打造包含藝文展演、文創商品、飲食住宿、戲水區等新景點。

2008年提出 因輕軌喊卡

沙崙海水浴場過去曾是北台灣民眾戲水、賞景的熱門景點，卻因海域有暗流、水質不佳、溺水意外頻傳，1999年關閉後荒廢，在地方人士建議下，新北市府於2008年提出沙崙文創園區構想，並於2014年首度公告招商，隔年因配合淡海輕軌藍海線路線變更喊卡。

沙崙文創園區位於新北市淡水區淡海路、觀海路口的沙崙海水浴場，預計開發基地占地3.79公頃，海水域場大門至沙灘地以內的2.67公頃基地規畫為文化創意產業特定專用區，海水浴場對面的1.12公頃停車場用地則以多目標使用開發。

文創特定區 引進5產業

新北市經發局招商科長鍾佳蓉表示，文化創意產業特定專用區預計引進工藝、視覺藝術、創意生活、音樂及表演藝術、文化資產應用及展演設施等5大產業，營運上以藝術村概念打造設計工作室、藝術家工作坊、行政辦公室、展演和體驗空間，另外還有文創品展售和餐飲店，可望結合輕軌便利性，分散淡水老街觀光人潮。

另建停車位 蓋休閒旅館

停車用地則預計設置戶外公共停車場，提供90個以上停車位，另有休閒旅館，提供80間以上客房，後續細部規畫仍待與廠商討論。

目前淡海輕軌都市計畫變更核定預計6月發布實施，沙崙文創園區最快今年8月公告招標60天，開發、營運期限50年。

鍾佳蓉也指出，沙崙海水浴場沙灘地已列為保護區禁止開發，沙崙文創園區啟用後，遊客仍可自由進出沙灘觀景，但禁止到海域戲水，目前已參考地方建議，在園區內增設戲水區，供民眾親水休閒空間。

(中國時報)