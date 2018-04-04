民進黨4新秀 3人出身新竹市長室

2018年04月04日 01:27 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

民進黨下屆新竹市議員有4位新秀青年爭取提名參選，其中3人出身市長室，包括前主任賴稟豐、祕書陳建名、組長兼祕書曾文濤，以及立委柯建銘助理鄭美娟，挾著市長林智堅高民調、人氣及施政滿意度，4人來勢洶洶，誓言要擴大民進黨議員席次版圖。

國民黨提名 10日領表

面對民進黨在新竹市優秀青年輩出，國民黨除了已表示各區都將提名過半，新人接班態勢也是國民黨所期待，黨部主委呂學樟表示，昨天確定東區擬提名9席、南區2席、西區1席、北區5席、香山區4席、原住民1席，合計提名22人，10日開始領表，11日到14日受理登記。

民進黨新竹市黨部主委曾資程表示，民進黨都是按部就班培養新人參與政治，年輕新生代議員及市長接班人也成為主流，而原本黨部即栽培市長辦公室前主任賴稟豐及柯建銘助理鄭美娟，分別參選北區及東區議員。

近日在林智堅支持下，力推市長室祕書陳建名及曾文濤分別挑戰西區及北區議員，一口氣提名4位新秀，4人年齡分別為賴稟豐43歲、曾文濤38歲、鄭美娟35歲、陳建名33歲，都具備了年輕、活力、創新與想法，未來若都成功進入議會，對民進黨在竹市議會的席次版圖將更為擴大，而林智堅施政藍圖的執行也將更為順利。

左右手參選 林智堅力挺

相對賴稟豐與鄭美娟已起跑布局年餘，曾文濤與陳建名近日才決定離開市府，投入議員選戰，不過兩人積極踏入公共領域服務、深入鄰里，其實都已是鄰、里長與市民間的熟面孔，更是林智堅服務基層的得力左右手。

(中國時報)