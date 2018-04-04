民進黨4新秀 3人出身新竹市長室

新竹市長林智堅（中）力推長期擔任其左右手的祕書曾文濤（左）及陳建名參選下屆市議員。（陳育賢翻攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

民進黨下屆新竹市議員有4位新秀青年爭取提名參選，其中3人出身市長室，包括前主任賴稟豐、祕書陳建名、組長兼祕書曾文濤，以及立委柯建銘助理鄭美娟，挾著市長林智堅高民調、人氣及施政滿意度，4人來勢洶洶，誓言要擴大民進黨議員席次版圖。

國民黨提名 10日領表

面對民進黨在新竹市優秀青年輩出，國民黨除了已表示各區都將提名過半，新人接班態勢也是國民黨所期待，黨部主委呂學樟表示，昨天確定東區擬提名9席、南區2席、西區1席、北區5席、香山區4席、原住民1席，合計提名22人，10日開始領表，11日到14日受理登記。

民進黨新竹市黨部主委曾資程表示，民進黨都是按部就班培養新人參與政治，年輕新生代議員及市長接班人也成為主流，而原本黨部即栽培市長辦公室前主任賴稟豐及柯建銘助理鄭美娟，分別參選北區及東區議員。

近日在林智堅支持下，力推市長室祕書陳建名及曾文濤分別挑戰西區及北區議員，一口氣提名4位新秀，4人年齡分別為賴稟豐43歲、曾文濤38歲、鄭美娟35歲、陳建名33歲，都具備了年輕、活力、創新與想法，未來若都成功進入議會，對民進黨在竹市議會的席次版圖將更為擴大，而林智堅施政藍圖的執行也將更為順利。

左右手參選 林智堅力挺

相對賴稟豐與鄭美娟已起跑布局年餘，曾文濤與陳建名近日才決定離開市府，投入議員選戰，不過兩人積極踏入公共領域服務、深入鄰里，其實都已是鄰、里長與市民間的熟面孔，更是林智堅服務基層的得力左右手。

(中國時報)

小啟 若無人登記 吳育仁願出征

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。